Проблеми в Ірані та Венесуелі зірвали плани ОПЕК щодо ззбільшення видобутку

Видобуток нафти ОПЕК у грудні зменшився через скорочення поставок з Ірану та Венесуели, що нівелювало дію угоди ОПЕК+ про підвищення видобутку протягом місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця країни ОПЕК видобували 28,40 мільйона барелів на добу ‒ це на 100 000 барелів на добу менше від оновленого листопадового показника, причому найбільше падіння зафіксовано в Ірані.

ОПЕК+, до якої входять ОПЕК і союзники, зокрема Росія, сповільнила темпи щомісячного нарощування видобутку через побоювання щодо надлишкової пропозиції. Частина учасників дотримується лімітів, а окремим країнам призначено додаткові скорочення, щоб компенсувати попереднє перевиробництво: а це зменшує ефект від подальших збільшень.

Відповідно до грудневої угоди восьми членів ОПЕК+, п'ять країн ОПЕК ‒ Алжир, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія та ОАЕ ‒ мали підвищити видобуток на 85 000 барелів на добу до врахування компенсаційних скорочень на загальну величину 135 000 барелів на добу для Іраку та ОАЕ. Опитування показує, що фактичне зростання видобутку для цих п'яти країн становило 20 000 барелів на добу.

Поставки іранської сирої нафти у грудні зменшилися на 100 000 барелів на добу. Іран перебуває під санкціями США, спрямованими на обмеження експорту його нафти через ядерні розробки Тегерана, про останні заходи щодо яких було оголошено в грудні. Обсяги експорту також щомісячно коливаються через повернення танкерів після здійснених поставок, про що свідчать дані трекерів.