- 18.12.25
- 12:04
Ціни на нафту зростають другий день поспіль, Brent торгується вище $60 за барель
10:06 18.12.2025 |
Ціни на нафту підвищуються в четвер другий день поспіль на тлі геополітичних ризиків.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $60,05 за барель, що на $0,37 (0,62%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти зросли в ціні на $0,76 (1,29%), до $59,68 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,75%), до $56,36 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,67 (1,2%), до $55,94 за барель, до мінімуму з лютого 2021 року.
Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що США опрацьовують санкції щодо російського енергетичного сектору, які можуть запровадити, якщо РФ відхилить пропозиції щодо мирного врегулювання розв'язаної нею війни проти України.
Раніше цього тижня Трамп розпорядився застосувати режим блокади щодо всіх нафтових танкерів, які перебувають під санкціями та прямують до Венесуели або з неї, а також оголосив про визнання нинішньої влади цієї країни іноземною терористичною організацією. Американський лідер пообіцяв, що військова активність США навколо Венесуели посилюватиметься.
Додаткові заходи, спрямовані на обмеження поставок нафти з РФ, можуть створити ще серйозніші ризики для пропозиції на ринку, ніж оголошені Трампом кроки щодо Венесуели, зазначають експерти ING.
"З огляду на прогнози надлишку пропозиції на ринку і той факт, що Brent торгується біля $60 за барель, у Трампа є можливість бути більш агресивним у плані санкцій", - йдеться в огляді ING.
Дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали зниження запасів нафти в країні на 1,27 млн барелів минулого тижня. Товарні запаси бензину зросли на 4,81 млн барелів, дистилятів - на 1,71 млн барелів.
