Власники зруйнованих будівель отримають землю без аукціонів – Зеленський підписав закон
11:26 18.12.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо захисту прав на землю власників об'єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок бойових дій. Це випливає з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає, що колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.
Як повідомлялося, 8 жовтня 2025р Верховною Радою було прийнято Закон України № 13174 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об'єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій".
Закон спрямований на захист прав громадян, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії. Документ надає можливість особам повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об'єктами.
Закон запроваджує на період воєнного стану та 5 років після його завершення безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності в користування без проведення земельних торгів колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках.
Тобто колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.
Також скасовується обов'язковість містобудівної документації, якщо цільове призначення ділянки не змінюється.
