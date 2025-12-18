Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня

11:04 18.12.2025 |

Економіка

Уряд 17 грудня ухвалив пакет рішень для запуску спеціального правового режиму розвитку оборонної екосистеми - Defence City з 5 січня 2026 року.

Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграмі, передає Укрінформ.

«50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City - спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми», - зазначила Свириденко.

За її словами, сьогодні затвердили, зокрема, процедуру набуття статусу резидента Defence City: затверджений порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

Також запроваджуються механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

Затвердили заходи спрямовані на захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

Окрім цього, затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Рішенням уряду визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони.

Під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади - на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.

«Виробники отримують зрозумілі умови для розвитку і захисту, а держава - механізми контролю та безпеки. Дякую Міноборони за послідовну роботу над покращенням умов для українських виробників зброї», - підкреслила Свириденко.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес