Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня

Уряд 17 грудня ухвалив пакет рішень для запуску спеціального правового режиму розвитку оборонної екосистеми - Defence City з 5 січня 2026 року.

Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграмі, передає Укрінформ.

«50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City - спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми», - зазначила Свириденко.

За її словами, сьогодні затвердили, зокрема, процедуру набуття статусу резидента Defence City: затверджений порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

Також запроваджуються механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

Затвердили заходи спрямовані на захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

Окрім цього, затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Рішенням уряду визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони.

Під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади - на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.

«Виробники отримують зрозумілі умови для розвитку і захисту, а держава - механізми контролю та безпеки. Дякую Міноборони за послідовну роботу над покращенням умов для українських виробників зброї», - підкреслила Свириденко.