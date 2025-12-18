Фінансові новини
18.12.25
- 12:04
RSS
мапа сайту
Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня
11:04 18.12.2025 |
Уряд 17 грудня ухвалив пакет рішень для запуску спеціального правового режиму розвитку оборонної екосистеми - Defence City з 5 січня 2026 року.
Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграмі, передає Укрінформ.
«50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City - спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми», - зазначила Свириденко.
За її словами, сьогодні затвердили, зокрема, процедуру набуття статусу резидента Defence City: затверджений порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).
Також запроваджуються механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.
Затвердили заходи спрямовані на захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.
Окрім цього, затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Рішенням уряду визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони.
Під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади - на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.
«Виробники отримують зрозумілі умови для розвитку і захисту, а держава - механізми контролю та безпеки. Дякую Міноборони за послідовну роботу над покращенням умов для українських виробників зброї», - підкреслила Свириденко.
