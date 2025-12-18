Фінансові новини
18.12.25
- 12:04
Цьогоріч до бюджету сплатили ₴5,6 мільярда екологічного податку
09:57 18.12.2025 |
Підприємства України за 11 місяців 2025 року сплатили до зведеного бюджету майже 5,6 млрд грн екологічного податку, що на 6,5% більше, ніж за той самий час торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"Протягом січня - листопада 2025 року українські підприємства спрямували до зведеного бюджету майже 5,6 млрд грн екологічного податку. Це на 6,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік за 11 місяців було сплачено 5,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільші суми сплатили підприємства Дніпропетровської області (1,1 млрд грн), Києва (1,0 млрд грн) та Івано-Франківської області (639,5 млн грн).
У ДПС нагадали, що екологічний податок сплачують компанії та підприємства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу, скидають стоки у водойми, утилізують або розміщують відходи, працюють із радіоактивними матеріалами.
За ці кошти фінансуються заходи з очищення повітря та водиутилізації відходів і збереження природи.
