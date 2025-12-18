Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо приєднання України до SEPA

Уряд схвалив пакет із трьох проєктів змін до деяких законодавчих актів щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві фінансів.

"Законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до стандартів ЄС та FATF, що є невід'ємною складовою виконання зобов'язань України в межах євроінтеграційного процесу", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що приєднання до SEPA - це стратегічний крок до інтеграції у європейський фінансовий простір, яким уже користуються понад 500 мільйонів людей та бізнес у 42 країнах Європи.

Українці та бізнес отримають можливість здійснювати міжнародні перекази у євро швидко, без зайвих комісій та за єдиними правилами для всіх країн - учасниць SEPA.

Очікується, що Україна зекономить €70-100 мільйонів щороку на міжнародних переказах. Для 120 тис. українських малих та середніх підприємств, які регулярно експортують до ЄС, річна економія становитиме близько €4 тисяч на одну компанію.

Серед ключових змін, передбачених законопроєктами, - створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, що адмініструватиметься Мінфіном. Цей реєстр міститиме лише IBAN, ПІБ власника та назву банку. Залишки коштів, рухи по рахунках, вміст сейфів чи дата відкриття/закриття до реєстру не включаються, наголосили в міністерстві.

Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи (Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури України, НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція України, СБУ) через захищені канали в межах розслідування серйозних злочинів. Витоків чи публікації даних не допускається.

Крім того, для прозорості фінансових потоків буде запроваджено Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень. Цей реєстр також адмініструватиметься Мінфіном.

Згідно із законопроєктами, удосконалюється процедура верифікації кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, впроваджуються нові механізми та санкції відповідно до стандартів AML/CFT.

Передбачений також додатковий захист викривачів у сфері фінансового моніторингу та розширення переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу для кращого контролю незаконних фінансових операцій.

Крім того, має бути посилено контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ.

У Мінфіні додали, що законопроєкти наберуть чинності з моменту прийняття та офіційного опублікування законів, крім положень щодо функціонування Реєстру рахунків і сейфів, а також Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів (вони набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу).