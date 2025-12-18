Фінансові новини
Зеленський підписав закон, який забезпечує відкритість парламентських комітетів
12:39 18.12.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації" (№ 4212-IX).
Відповідна позначка з'явилася у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.
Документ, прийнятий Верховною Радою 14 січня, передбачає відкритість роботи парламентських комітетів: гласність їхніх засідань, пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань, доступ до протоколів і стенограм.
Крім того, закон гарантує прозорість роботи місцевих рад і забезпечує громадянам доступ до інформації про їхню діяльність.
