НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон, який забезпечує відкритість парламентських комітетів

12:39 18.12.2025 |

Право

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації" (№ 4212-IX).

Відповідна позначка з'явилася у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Документ, прийнятий Верховною Радою 14 січня, передбачає відкритість роботи парламентських комітетів: гласність їхніх засідань, пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань, доступ до протоколів і стенограм.

Крім того, закон гарантує прозорість роботи місцевих рад і забезпечує громадянам доступ до інформації про їхню діяльність.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

