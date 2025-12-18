Уряд переглянув чисельність працівників БЕБ: збільшили в центрі, зменшили на місцях

Кабінет міністрів України переглянув граничну чисельність центрального апарату Бюро економічної безпеки, а також його регіональних управлінь.

Відповідне рішення уряд ухвалив 17 грудня, текст постанови є у розпорядженні ЕП.

Як йдеться у пояснювальних документах, чисельність центрального апарату БЕБ планується збільшити на 400 осіб - до 1100 осіб. Таке збільшення кількості працівників здійснять, зменшивши чисельність співробітників територіальних управлінь БЕБ на відповідну кількість - до 2900 осіб.

У супровідних документах до постанови йдеться, що закон про БЕБ передбачає максимальне обмеження чисельності працівників бюро у розмірі 4 тисячі працівників, з яких 700 працівників - у центральному апараті, а 3300 - у територіальних управліннях. Проте законом про держбюджет на 2025 рік встановлене додаткове обмеження максимальної чисельності працівників БЕБ - не більше 2000 осіб.

"Наразі фактична чисельність працівників БЕБ, включаючи центральний апарат і територіальні управління БЕБ, становить 1200 осіб", - йдеться у пояснювальній записці, підписаної головою бюро Олександром Цивінським.

Зокрема, перерозподіл працівників викликаний тим, що у територіальних управліннях БЕБ ліквідують підрозділи внутрішнього контролю, натомість всі відповідні функції зосередяться у центральному апараті.

"Водночас посилення аналітичного потенціалу БЕБ, що полягає в побудові сучасної системи превенції правопорушень у сфері економіки, заснованої на ризикоорієнтованому підході, сприятиме суттєвому скороченню потреби в проведенні активних слідчих дій і застосуванні кримінально-процесуальних інструментів (обшуки, вилучення документів, виклик свідків)", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Міністерство фінансів, аналізуючи зазначену початково визнало, що її реалізація коштуватиме бюджету у 2026 році 324,4 млн грн. Ці кошти вже враховані у видатках на діяльність БЕБ.

Водночас у Мінфіні зазначили, що у разі реалізації постанови середня зарплата працівників БЕБ у 2026 році становитиме 39,7 тис. грн - на 3,6 тис. грн менше, аніж враховано у проєкті бюджету на наступний рік (43,3 тис. грн) та на 21,7 тис. грн менше, ніж у 2025 році (61,4 тис. грн).

Зазначимо, що наразі у БЕБ відбувається переатестація працівників після призначення на посаду голови бюро колишнього детектива НАБУ Олександра Цивінського. Останній переміг конкурс на голову бюро, однак уряд протягом тривалого часу відмовлявся призначати його на посаду, посилаючись на "висновки СБУ".

Раніше Цивінський скаржився на систему визначення розміру зарплати працівників БЕБ. Він стверджував, що законом було закладено норми, відповідно до яких зарплати працівників бюро були нижчими, аніж в інших правоохоронних органах, наприклад, ДБР.