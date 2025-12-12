Авторизация

Нафта відновлюється з жовтневих мінімумів, Brent торгується біля $61,7 за барель

Ціни на нафту зростають вранці у п'ятницю після падіння до мінімумів з жовтня за підсумками попередньої сесії.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:08 кч піднімається на $0,43 (0,7%), до $61,71 за барель. У четвер контракт подешевшав на $0,93 (1,49%), до $61,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,44 (0,76%), до $58,04 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,86 (1,47%), до $57,60 за барель.

Від початку тижня обидва ф'ючерси впали в ціні більш ніж на 3%. Головним негативним фактором для них є очікування рекордного надлишку пропозиції палива на світовому ринку. Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) загалом підтвердило свій прогноз, згідно з яким у 2026 році пропозиція нафти перевищить попит приблизно на 4 млн барелів на добу.

Також на котирування тиснуть перспективи повернення на світовий ринок російської нафти у разі мирного врегулювання питання закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він уже близько підійшов до укладення угоди з Москвою і Києвом щодо "мирного плану". "Ми вже близькі до угоди з Росією, близькі до угоди з Україною", - заявив він журналістам у Білому домі.

Також Трамп зазначив, що Вашингтон готовий надати допомогу Україні в забезпеченні гарантій безпеки.

Тим часом підтримку ринку нафти і глобальним фінансовим ринкам загалом надало пожвавлення попиту на ризикові активи після зниження ставки Федрезерву і м'якшої, ніж очікувалося, риторики голови ФРС Джерома Павелла. Так, напередодні американські фондові індекси Dow Jones і S&P 500 оновили рекордні максимуми.

"Ціни на нафту загалом відновлюються на тих самих факторах, які спричинили зростання акцій, - зазначив інвестиційний директор Karobaar Capital Харіс Хуршид. - Трейдери з готовністю докуповують ризикові активи, але з погляду фундаментальних показників надлишок пропозиції нікуди не подівся".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

