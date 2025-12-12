Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час перемовин щодо перемирʼя у війні Росії проти України, щодо питання Запорізької атомної електростанції немає консенсусу, але якщо станція залишиться за росіянами - вона не буде працювати.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

"Рускіє" хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що позиція США заключається у спільному форматі для управління станцією.

"Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України", - сказав Зеленський і додав, що після цих дій можна обговорювати спільне управління ЗАЕС.

Зеленський наголосив, що росіяни розглядають ЗАЕС як свою власність і не схильні до поступок.

"Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше - це наше.

І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, - поки що складно сказати. Все це в обговореннях", - підсумував президент.