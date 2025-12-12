МОЗ запропонувало бізнесу механізми для здешевлення ліків

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проєкт постанови уряду про затвердження Порядку застосування суб'єктами господарювання, які виробляють, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, імпорт лікарських засобів, інструментів, що призводять до фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товари.

Проєкт оприлюднений на сайті МОЗ, передає Укрінформ.

Зокрема, йдеться про такі механізми, як відтерміновані знижки, кредитні ноти, бонуси або інші інструменти зменшення ціни на лікарські засоби.

Проєкт передбачає, що суб'єкти господарювання можуть застосувати у договорах та/або розрахунках інструменти зменшення ціни на ліки виключно з метою повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів, строк придатності яких минув та які вилучено з обігу або строк придатності яких менше ніж 180 календарних днів, а також інших повʼязаних з цим витрат; відшкодування вартості лікарських засобів, які стали непридатними для подальшого продажу внаслідок їх неналежної якості та які вилучено з обігу.

Крім того, такі інструменти можуть використовуватися для: компенсації витрат, повʼязаних з коливанням курсів валют; компенсації збитків, завданих воєнними діями; здійснення заходів щодо зниження вартості лікарських засобів для кінцевих споживачів; заходів з реалізації благодійних програм або спрямованих на зниження цін ліків з Національного каталогу цін; зниження вартості лікарських засобів для проведення закупівель закладами охорони здоров'я та/або благодійними організаціями.