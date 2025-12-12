Фінансові новини
- |
- 12.12.25
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МОЗ запропонувало бізнесу механізми для здешевлення ліків
09:20 12.12.2025 |
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проєкт постанови уряду про затвердження Порядку застосування суб'єктами господарювання, які виробляють, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, імпорт лікарських засобів, інструментів, що призводять до фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товари.
Проєкт оприлюднений на сайті МОЗ, передає Укрінформ.
Зокрема, йдеться про такі механізми, як відтерміновані знижки, кредитні ноти, бонуси або інші інструменти зменшення ціни на лікарські засоби.
Проєкт передбачає, що суб'єкти господарювання можуть застосувати у договорах та/або розрахунках інструменти зменшення ціни на ліки виключно з метою повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів, строк придатності яких минув та які вилучено з обігу або строк придатності яких менше ніж 180 календарних днів, а також інших повʼязаних з цим витрат; відшкодування вартості лікарських засобів, які стали непридатними для подальшого продажу внаслідок їх неналежної якості та які вилучено з обігу.
Крім того, такі інструменти можуть використовуватися для: компенсації витрат, повʼязаних з коливанням курсів валют; компенсації збитків, завданих воєнними діями; здійснення заходів щодо зниження вартості лікарських засобів для кінцевих споживачів; заходів з реалізації благодійних програм або спрямованих на зниження цін ліків з Національного каталогу цін; зниження вартості лікарських засобів для проведення закупівель закладами охорони здоров'я та/або благодійними організаціями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|МОЗ запропонувало бізнесу механізми для здешевлення ліків
|В Україні встановлять 60 додаткових обʼєктів розподіленої генерації - Кулеба
|"Рускіє" хочуть залишати собі ЗАЕС, але тоді станція не працюватиме – Зеленський
|Держгеонадра реалізували на нафтогазових аукціонах два спецдозволи за майже ₴1,3 мільярда
|Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні
|Нафта продовжує різко дешевшати, Brent торгується біля $61,2 за барель
|Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів