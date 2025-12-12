В Україні встановлять 60 додаткових обʼєктів розподіленої генерації - Кулеба

За підтримки донорів в Україну вже доставили майже 700 одиниць обладнання для забезпечення теплопостачання; найближчим часом буде встановлено ще 60 обʼєктів розподіленої генерації.

Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Посилюємо розподілену генерацію, адже такі джерела тепла дають змогу працювати критично важливим об'єктам навіть під час масованих обстрілів. За підтримки донорів в Україну вже доставили майже сімсот одиниць обладнання. Продовжуємо роботу з партнерами в цьому напрямку. У результаті співпраці з GIZ розширюємо мережу 60 додатковими обʼєктами розподіленої генерації на суму понад 25 млн євро», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби Мінрозвитку, в межах ініціативи українські громади отримають:

33 когенераційні установки потужністю від 0,5 до 1,6 МВт;

17 блочно-модульних котелень потужністю від 1 до 4 МВт;

12 мобільних модульних котелень на шасі потужністю 1 МВт та 2 МВт для швидкого реагування у разі пошкодження критичної інфраструктури.

За словами Кулеби, когенераційні установки високої потужності, блочно-модульні та мобільні котельні для швидкого реагування мають бути встановлені у громадах оперативно. Для більш швидкого підключення уряд ухвалив комплекс рішень.

Віцепрем'єр підкреслив, що для стабільного та впевненого проходження опалювального сезону вживають усіх заходів. Наразі у всіх регіонах України працюють понад 17 тис. котелень, теплопостачання забезпечено для житлових будинків, соціальної інфраструктури.