Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні встановлять 60 додаткових обʼєктів розподіленої генерації - Кулеба

За підтримки донорів в Україну вже доставили майже 700 одиниць обладнання для забезпечення теплопостачання; найближчим часом буде встановлено ще 60 обʼєктів розподіленої генерації.

Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Посилюємо розподілену генерацію, адже такі джерела тепла дають змогу працювати критично важливим об'єктам навіть під час масованих обстрілів. За підтримки донорів в Україну вже доставили майже сімсот одиниць обладнання. Продовжуємо роботу з партнерами в цьому напрямку. У результаті співпраці з GIZ розширюємо мережу 60 додатковими обʼєктами розподіленої генерації на суму понад 25 млн євро», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби Мінрозвитку, в межах ініціативи українські громади отримають:

  • 33 когенераційні установки потужністю від 0,5 до 1,6 МВт;
  • 17 блочно-модульних котелень потужністю від 1 до 4 МВт;
  • 12 мобільних модульних котелень на шасі потужністю 1 МВт та 2 МВт для швидкого реагування у разі пошкодження критичної інфраструктури.

    • За словами Кулеби, когенераційні установки високої потужності, блочно-модульні та мобільні котельні для швидкого реагування мають бути встановлені у громадах оперативно. Для більш швидкого підключення уряд ухвалив комплекс рішень.

    Віцепрем'єр підкреслив, що для стабільного та впевненого проходження опалювального сезону вживають усіх заходів. Наразі у всіх регіонах України працюють понад 17 тис. котелень, теплопостачання забезпечено для житлових будинків, соціальної інфраструктури.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2721
    		  0,0091
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 49,5154
    		  0,3001
    		 0,61

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:15
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0250  0,02 0,05 42,5339  0,08 0,18
    EUR 49,1517  0,05 0,10 49,8639  0,10 0,20

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1550  0,24 0,58 42,1900  0,24 0,57
    EUR 49,4899  0,12 0,23 49,5140  0,12 0,25

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес