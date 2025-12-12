Фінансові новини
- |
- 12.12.25
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні встановлять 60 додаткових обʼєктів розподіленої генерації - Кулеба
09:08 12.12.2025 |
За підтримки донорів в Україну вже доставили майже 700 одиниць обладнання для забезпечення теплопостачання; найближчим часом буде встановлено ще 60 обʼєктів розподіленої генерації.
Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.
«Посилюємо розподілену генерацію, адже такі джерела тепла дають змогу працювати критично важливим об'єктам навіть під час масованих обстрілів. За підтримки донорів в Україну вже доставили майже сімсот одиниць обладнання. Продовжуємо роботу з партнерами в цьому напрямку. У результаті співпраці з GIZ розширюємо мережу 60 додатковими обʼєктами розподіленої генерації на суму понад 25 млн євро», - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби Мінрозвитку, в межах ініціативи українські громади отримають:
За словами Кулеби, когенераційні установки високої потужності, блочно-модульні та мобільні котельні для швидкого реагування мають бути встановлені у громадах оперативно. Для більш швидкого підключення уряд ухвалив комплекс рішень.
Віцепрем'єр підкреслив, що для стабільного та впевненого проходження опалювального сезону вживають усіх заходів. Наразі у всіх регіонах України працюють понад 17 тис. котелень, теплопостачання забезпечено для житлових будинків, соціальної інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|МОЗ запропонувало бізнесу механізми для здешевлення ліків
|В Україні встановлять 60 додаткових обʼєктів розподіленої генерації - Кулеба
|"Рускіє" хочуть залишати собі ЗАЕС, але тоді станція не працюватиме – Зеленський
|Держгеонадра реалізували на нафтогазових аукціонах два спецдозволи за майже ₴1,3 мільярда
|Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні
|Нафта продовжує різко дешевшати, Brent торгується біля $61,2 за барель
|Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів