НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ключова компанія, що визначає ціни на нафту, не враховуватиме пальне з Росії

Цінова агенція Platts, одна з провідних світових компаній, що встановлюють базові ціни на фізичні сировинні товари, почне під час оцінювання ігнорувати пальне, вироблене з російської нафти. Про це пише Bloomberg.

З 15 грудня нафтопродукти, а з 2 січня - пальне, привезене танкерами, якщо воно російського походження, не враховуватимуться у формуванні цінових індикаторів Platts.

Таким чином агенція, що входить до групи S&P Global, прибирає з ринку одне з потенційно дешевших джерел палива, зазначає Bloomberg. Це рішення узгоджується з політикою Європейського Союзу.

У листопаді біржа ICE (Intercontinental Exchange Inc.) встановила навіть суворіші правила, ніж вимагають норми ЄС. Сам Євросоюз дозволяє ввезти дизельне пальне на свою територію, якщо на переробному заводі використовувалася й інша нафта, крім російської. Головне, щоб до конкретної партії не потрапила сировина з РФ.
Platts заявила, що заявки та пропозиції, які вона розглядає в межах оцінки, "мають містити неявну гарантію того, що нафтопродукт відповідатиме забороні ЄС щодо імпорту".

Нові санкції ЄС, які набувають чинності у січні 2026 року, заборонять імпорт виробленого з російської нафти палива у межах зусиль для скорочення доходів, які йдуть на фінансування війни Кремля в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0700
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 49,0242
  0,0281
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1500  0,02 0,05 42,1800  0,02 0,05
EUR 49,0795  0,01 0,02 49,1015  0,01 0,01

