Ключова компанія, що визначає ціни на нафту, не враховуватиме пальне з Росії

Цінова агенція Platts, одна з провідних світових компаній, що встановлюють базові ціни на фізичні сировинні товари, почне під час оцінювання ігнорувати пальне, вироблене з російської нафти. Про це пише Bloomberg.

З 15 грудня нафтопродукти, а з 2 січня - пальне, привезене танкерами, якщо воно російського походження, не враховуватимуться у формуванні цінових індикаторів Platts.

Таким чином агенція, що входить до групи S&P Global, прибирає з ринку одне з потенційно дешевших джерел палива, зазначає Bloomberg. Це рішення узгоджується з політикою Європейського Союзу.

У листопаді біржа ICE (Intercontinental Exchange Inc.) встановила навіть суворіші правила, ніж вимагають норми ЄС. Сам Євросоюз дозволяє ввезти дизельне пальне на свою територію, якщо на переробному заводі використовувалася й інша нафта, крім російської. Головне, щоб до конкретної партії не потрапила сировина з РФ.

Platts заявила, що заявки та пропозиції, які вона розглядає в межах оцінки, "мають містити неявну гарантію того, що нафтопродукт відповідатиме забороні ЄС щодо імпорту".

Нові санкції ЄС, які набувають чинності у січні 2026 року, заборонять імпорт виробленого з російської нафти палива у межах зусиль для скорочення доходів, які йдуть на фінансування війни Кремля в Україні.