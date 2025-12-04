Авторизация

Потужності виробництва біоетанолу в Україні в 4 рази перевищують потребу внутрішнього ринку - дослідження

В Україні станом на 2025 рік діють 17 заводів з виробництва біоетанолу сумарною потужністю близько 430 тис. тонн на рік, що в чотири рази перекриває внутрішню потребу в біоетанолі для E5-наповнення, повідомляється в дослідженні YouControl.Market.

"З посиленням європейського курсу на Green Deal та можливим переглядом торгівельних квот, в України з'являється шанс стати одним з ключових постачальників біоетанолу до ЄС", - зазначив ресурс.

Аналітики наголосили, що Україна має всі передумови для створення розгалуженої мережі біоетанолових заводів, адже сировинна база добре забезпечена практично в кожному регіоні. Вони вивчили кількість сільгоспкомпаній у різних областях (станом на кінець жовтня 2025 р.), які потенційно можуть постачати сировину для біоетанолу. До вибірки увійшли компанії, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів та річну виручку понад 1 млн грн.

Згідно з даними аналізу, області з найбільшою кількістю агрокомпаній (понад 1000 підприємств) зосереджені в центральній та південній частині України. Лідером є Кіровоградська область - 1716 компаній, Дніпропетровська (1569), Полтавська (1420), Вінницька (1361), Одеська (1236), Миколаївська (1109), Черкаська (1023), Київська (близько 1175 разом з Києвом) області. Кожна з названих областей налічує понад тисячу зареєстрованих агропідприємств, що вирощують потрібні культури, тобто має потужну сировинну базу для біоетанолової промисловості.

Крім того, функціонал YC.Market дозволив визначити ТОП-10 міст України за кількістю сільгоспкомпаній - потенційних постачальників сировини для біоетанолу. Серед них Київ (188 компаній), Миколаїв (85), Кропивницький (57), Дніпро (49) і Харків (43).

Висока концентрація агрокомпаній у цих містах свідчить про сприятливі умови для розміщення поблизу них біоетанолових виробництв - поруч є і сировина, і інфраструктура, і кваліфіковані кадри, зауважив ресурс.

ДО ТОП-10 компаній, чия продукція з високою вірогідністю може слугувати сировиною для біоетанолу, ресурс відніс ПрАТ "Зернопродукт МХП", ТОВ "Енселко Агро", СТОВ "Дружба-Нова", ТОВ "НВФ "Урожай", ПП "Західний Буг", ПрАТ "Поділля", "Агрофірма Світанок-Сервіс", ТОВ "Україна 2001", ПП "Аграрна компанія 2004", ТОВ "ПК "Зоря Поділля".

Дослідники дійшли висновку, що Україна володіє значним потенціалом для розвитку власного ринку біоетанолу. По-перше, країна має потужну сировинну базу - розвинуте сільське господарство здатне забезпечити потреби біоетанолових заводів без загрози для продовольчої безпеки, за умови грамотного планування. По-друге, державна політика вже робить кроки назустріч відновлюваним паливам: введено вимоги до вмісту біоетанолу в бензині, що відповідає практикам ЄС, а також створюються стимули для інвесторів (очікується, що обов'язковий ринок збуту E5-E10 гарантуватиме попит на біоетанол).

З точки зору ESG, розвиток біоетанолової галузі стане підтвердженням того, що Україна прагне сталого, "зеленого" зростання з урахуванням соціальних та управлінських аспектів, стверджують в YouControl.Market і додадють, що для реалізації цих результатів потрібна комплексна стратегія.

"Влада має забезпечити прозорі правила гри: податкові пільги для біопалив, гранти чи дешеве кредитування на створення виробництв, контроль якості пального на АЗС, щоб споживачі довіряли новому продукту. Бізнесу варто інвестувати в сучасні технології виробництва етанолу (включно з другим поколінням біоетанолу з відходів) та налагоджувати кооперацію з аграріями для стабільного постачання сировини. Міжнародна співпраця й інвестиції також можуть прискорити прогрес - світові енергетичні компанії та фінансові установи зацікавлені в проєктах, що відповідають критеріям сталого розвитку", - резюмували в YouControl.Market.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

