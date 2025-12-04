Ціни на нафту закріпилися після ударів України по нафтопромисловості РФ і гальмування мирних переговорів

Ціни на нафту 4 грудня трішки зросли після того, як удари України по російській нафтовій інфраструктурі сигналізували про можливі обмеження поставок, а затягнуті мирні переговори послабили очікування домовленості про відновлення поставок російської нафти на світові ринки.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ціна на сиру нафта марки Brent зросла на 24 центи, або 0,38%, до 62,91 долара, ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 29 центів, або 0,49%, до 59,24 долара.

Зазначається, що Україна завдала удару по нафтопроводу «Дружба» в центральній Тамбовській області Росії в середу. Це вже п'ята атака на трубопровід, який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Оператор трубопроводу та угорська нафтогазова компанія пізніше заявили, що поставки трубопроводом здійснюються у звичайному режимі.

«Кампанія України із застосування дронів проти російської нафтопереробної інфраструктури перейшла у більш стійку та стратегічно скоординовану фазу», - йдеться у дослідницькому звіті консалтингової компанії Kpler. Аналітики додають, що удари спрямовані на нафтопереробні заводи тепер повторюються, щоб запобігти стабілізації ключових активів РФ.

«Це призвело до зниження пропускної здатності російської нафтопереробки приблизно до 5 мільйонів барелів на день у період з вересня по листопад, що на 335 000 барелів на добу менше, ніж у попередньому році, причому найбільше постраждав бензин, тоді як виробництво газойлю також суттєво послабшало», - додається у звіті.

Відчуття того, що прогрес у мирному плані для України призупинився, також підтримало ціни після того, як представники президента США Дональда Трампа завершили мирні переговори з Кремлем без конкретних проривів у питанні припинення війни.

«Сира нафта, ймовірно, залишиться застряглою у вузькому ціновому діапазоні, поки триватимуть мирні зусилля в Україні», - сказала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.