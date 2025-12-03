Авторизация

Нафта перейшла до активного зростання, Brent подорожчала до $63,25 за барель

Ціни на нафту почали активно підніматися вдень у середу за відсутності позитивних новин з переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:12 кч зростає на $0,8 (1,28%), до $63,25 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищуються в ціні на $0,85 (1,45%), до $59,49 за барель.

Інвестори оцінюють підсумки переговорів президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом, які відбулися в Москві напередодні й тривали близько п'яти годин. Сторони обговорили план Трампа щодо українського врегулювання, але не вдавалися в деталі, сказав помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

Компромісу щодо територіального питання в рамках українського врегулювання поки що не досягнуто, додав Ушаков.

"Ринок нафти й прогнозисти слабо розраховують на швидке укладення мирної угоди та зняття санкцій з російської нафти", - написали аналітики Goldman Sachs.

Водночас Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 2,48 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч, опитані Trading Economics аналітики очікують, що вони вкажуть на зниження нафтових запасів на 1,9 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

