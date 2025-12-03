Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту відреагували на очікування від мирних переговорів

Ціни на нафту 3 грудня впали, оскільки трейдери очікували результатів мирних переговорів між Росією та Україною, які могли б збільшити пропозицію, тоді як занепокоєння щодо потенційного надлишку зросли на тлі зростання американських запасів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Загальний тренд залишається стабільно негативним, але на початку торгів ціна на нафту марки Brent зросла на 2 центи, або 0,03%, до 62,47 долара, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 3 центи, або 0,05%, до 58,67 долара.

Це «послаблення ціни виникає, попри продовження українських атак на російську енергетичну інфраструктуру. Також Москва попереджає, що може атакувати судна країн, які підтримують Україну», йдеться в записці аналітиків ING.

Аналітики зазначили, що ціна на нафту марки Brent перебуває на найнижчому рівні з жовтня. Росія та США не досягли компромісу щодо можливої мирної угоди для України після п'ятигодинної зустрічі між лідером Росії Володимиром Путіним та головними посланцями президента США Дональда Трампа, повідомив російський уряд у середу.

Нафтові ринки очікують результатів переговорів, щоб побачити, чи може угода привести до скасування санкцій проти російських компаній, включаючи великі нафтові компанії «Роснефть» та «Лукойл», що звільнить обмежені постачання нафти.

Зростання запасів нафти в США також посилило занепокоєння щодо надлишку сирої нафти.

Американський інститут нафти повідомив 2 грудня, що запаси сирої нафти та палива в США зросли минулого тижня.

Запаси сирої нафти зросли на 2,48 млн барелів за тиждень, що закінчився 28 листопада, запаси бензину збільшилися на 3,14 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 2,88 млн барелів.

Очікується, що управління енергетичної інформації США опублікує офіційні дані про державні запаси пізніше в середу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес