Ціни на нафту відреагували на очікування від мирних переговорів

Ціни на нафту 3 грудня впали, оскільки трейдери очікували результатів мирних переговорів між Росією та Україною, які могли б збільшити пропозицію, тоді як занепокоєння щодо потенційного надлишку зросли на тлі зростання американських запасів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Загальний тренд залишається стабільно негативним, але на початку торгів ціна на нафту марки Brent зросла на 2 центи, або 0,03%, до 62,47 долара, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 3 центи, або 0,05%, до 58,67 долара.

Це «послаблення ціни виникає, попри продовження українських атак на російську енергетичну інфраструктуру. Також Москва попереджає, що може атакувати судна країн, які підтримують Україну», йдеться в записці аналітиків ING.

Аналітики зазначили, що ціна на нафту марки Brent перебуває на найнижчому рівні з жовтня. Росія та США не досягли компромісу щодо можливої мирної угоди для України після п'ятигодинної зустрічі між лідером Росії Володимиром Путіним та головними посланцями президента США Дональда Трампа, повідомив російський уряд у середу.

Нафтові ринки очікують результатів переговорів, щоб побачити, чи може угода привести до скасування санкцій проти російських компаній, включаючи великі нафтові компанії «Роснефть» та «Лукойл», що звільнить обмежені постачання нафти.

Зростання запасів нафти в США також посилило занепокоєння щодо надлишку сирої нафти.

Американський інститут нафти повідомив 2 грудня, що запаси сирої нафти та палива в США зросли минулого тижня.

Запаси сирої нафти зросли на 2,48 млн барелів за тиждень, що закінчився 28 листопада, запаси бензину збільшилися на 3,14 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 2,88 млн барелів.

Очікується, що управління енергетичної інформації США опублікує офіційні дані про державні запаси пізніше в середу.