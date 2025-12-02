Фінансові новини
- 02.12.25
- 20:16
- RSS
- мапа сайту
Нафта пішла в мінус, Brent торгується на рівні $62,9 за барель
14:26 02.12.2025
Ціни на нафту перейшли до помірного зниження вдень у вівторок.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 к.ч. становить $62,9 за барель, що на $0,27 (0,43%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,19 (0,32%), до $59,13 за барель.
У понеділок контракти на Brent і WTI зросли в ціні приблизно на 1,3% на побоюваннях із приводу скорочення світових поставок.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Міністерство енергетики Казахстану у вихідні екстрено активізувало план перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами після атаки на об'єкти КТК. У понеділок пресслужба консорціуму повідомила, що КТК здійснює відвантаження нафти з одного з трьох виносних причальних пристроїв.
Напруженість між США і Венесуелою, яка є великим виробником нафти, також залишається в центрі уваги ринку. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закрито. Ця заява посилила занепокоєння щодо можливого погіршення ситуації в регіоні.
Інвестори очікують новин із приводу переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. Очікується, що зустріч президента РФ Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа відбудеться ввечері у вівторок. Прогрес у врегулюванні питання можливого завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України може призвести до зняття санкцій з російського нафтового сектора.
Тим часом міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - протягом усього року діятимуть поточні квоти.
Нова геополітична премія і побоювання з приводу поставок надають підтримку цінам на нафту, проте ймовірність надлишку пропозиції на ринку в найближчі квартали, як і раніше, зберігається, зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
