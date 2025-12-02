Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта пішла в мінус, Brent торгується на рівні $62,9 за барель

Ціни на нафту перейшли до помірного зниження вдень у вівторок.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 к.ч. становить $62,9 за барель, що на $0,27 (0,43%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,19 (0,32%), до $59,13 за барель.

У понеділок контракти на Brent і WTI зросли в ціні приблизно на 1,3% на побоюваннях із приводу скорочення світових поставок.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Міністерство енергетики Казахстану у вихідні екстрено активізувало план перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами після атаки на об'єкти КТК. У понеділок пресслужба консорціуму повідомила, що КТК здійснює відвантаження нафти з одного з трьох виносних причальних пристроїв.

Напруженість між США і Венесуелою, яка є великим виробником нафти, також залишається в центрі уваги ринку. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закрито. Ця заява посилила занепокоєння щодо можливого погіршення ситуації в регіоні.

Інвестори очікують новин із приводу переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. Очікується, що зустріч президента РФ Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа відбудеться ввечері у вівторок. Прогрес у врегулюванні питання можливого завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України може призвести до зняття санкцій з російського нафтового сектора.

Тим часом міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - протягом усього року діятимуть поточні квоти.

Нова геополітична премія і побоювання з приводу поставок надають підтримку цінам на нафту, проте ймовірність надлишку пропозиції на ринку в найближчі квартали, як і раніше, зберігається, зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес