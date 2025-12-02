Фінансові новини
Нафта слабо дорожчає, Brent торгується близько $63,2 за барель
09:47 02.12.2025 |
Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок після впевненого підвищення напередодні.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:10 кч, становить $63,23 за барель, що на $0,06 (0,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $0,79 (1,27%), до $63,17 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,1 (0,17%), до $59,42 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,77 (1,32%), до $59,32 за барель.
Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму. КТК здійснює відвантаження нафти з одного виносного причального пристрою, повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі консорціуму. ВПП-2 зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки безекіпажними катерами, його подальша експлуатація неможлива, тоді як третій ВПП з 12 листопада перебуває в запобіжному ремонті, який може тривати до двох місяців.
Раніше Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що екстрено переспрямує експорт нафти альтернативними маршрутами.
Ситуація навколо Венесуели, яка є великим виробником нафти, також залишається в центрі уваги трейдерів. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над цією країною і навколо неї закрито. Ця заява посилила побоювання щодо ситуації в регіоні.
Тим часом міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - протягом усього року діятимуть поточні квоти.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
