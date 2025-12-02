Нафта слабо дорожчає, Brent торгується близько $63,2 за барель

Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок після впевненого підвищення напередодні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:10 кч, становить $63,23 за барель, що на $0,06 (0,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $0,79 (1,27%), до $63,17 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,1 (0,17%), до $59,42 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,77 (1,32%), до $59,32 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму. КТК здійснює відвантаження нафти з одного виносного причального пристрою, повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі консорціуму. ВПП-2 зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки безекіпажними катерами, його подальша експлуатація неможлива, тоді як третій ВПП з 12 листопада перебуває в запобіжному ремонті, який може тривати до двох місяців.

Раніше Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що екстрено переспрямує експорт нафти альтернативними маршрутами.

Ситуація навколо Венесуели, яка є великим виробником нафти, також залишається в центрі уваги трейдерів. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над цією країною і навколо неї закрито. Ця заява посилила побоювання щодо ситуації в регіоні.

Тим часом міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - протягом усього року діятимуть поточні квоти.

