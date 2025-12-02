Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта слабо дорожчає, Brent торгується близько $63,2 за барель

Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок після впевненого підвищення напередодні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:10 кч, становить $63,23 за барель, що на $0,06 (0,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $0,79 (1,27%), до $63,17 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,1 (0,17%), до $59,42 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,77 (1,32%), до $59,32 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму. КТК здійснює відвантаження нафти з одного виносного причального пристрою, повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі консорціуму. ВПП-2 зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки безекіпажними катерами, його подальша експлуатація неможлива, тоді як третій ВПП з 12 листопада перебуває в запобіжному ремонті, який може тривати до двох місяців.

Раніше Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що екстрено переспрямує експорт нафти альтернативними маршрутами.

Ситуація навколо Венесуели, яка є великим виробником нафти, також залишається в центрі уваги трейдерів. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над цією країною і навколо неї закрито. Ця заява посилила побоювання щодо ситуації в регіоні.

Тим часом міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - протягом усього року діятимуть поточні квоти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес