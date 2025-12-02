Бензин подорожчав на 2 гривні: які ціни на АЗС України

У понеділок, 1 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 грн 13 коп. до 58,53 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 87 коп. до 58,44 грн/л.





Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,24 грн/л (здорожчав на 2,69 грн); бензин марки А-95 - 58,53 грн/л (здорожчав на 2,13 грн); бензин марки А-92 - 56,75 грн/л (здорожчав на 1,03 грн); дизельне пальне - 58,44 грн/л (здорожчало на 1,87 грн). Середня ціна автогазу становить 35,05 грн/л, що на 76 коп. більше порівняно із попереднім робочим днем - 28 листопада.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,7 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,1 грн/л; дизпальне - 54,01 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,99 грн/л.