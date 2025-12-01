Авторизация

Підйом цін на нафту сповільнився, Brent торгується біля $63,1 за барель

Ціни на нафту продовжують підніматися вдень у понеділок, хоча темпи зростання сповільнилися порівняно з ранковими торгами.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:21 кч зростає на $0,7 (1,12%), до $63,08 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищуються в ціні на $0,65 (1,11%), до $59,2 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

