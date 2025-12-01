Фінансові новини
ОПЕК+ лишили незмінним видобуток нафти в I кварталі 2026 року
12:52 01.12.2025 |
ОПЕК+ погодилася залишити рівень видобутку нафти незмінним у І кварталі 2026 року на своїх зустрічах 30 листопада. Група уповільнює зусилля з повернення частки ринку на тлі побоювань про надлишок постачань.
Зустріч ОПЕК+, яка видобуває близько половини світової нафти, відбулася на тлі нових зусиль США з укладення мирної угоди між росією та Україною. Якщо санкції проти росії будуть послаблені, це може збільшити постачання нафти. У разі провалу перемовин росія може зіткнутися з подальшими обмеженнями через санкції.
«Посил групи був чітким: стабільність переважає амбіції в той час, коли перспективи ринку швидко погіршуються», - зазначив Хорхе Леон, колишній чиновник ОПЕК, нині керівника відділу геополітичного аналізу в Rystad Energy.
Вісім членів ОПЕК+ призупинили збільшення видобутку нафти на І квартал 2026 року після того, як із квітня 2025 року на ринок було випущено близько 2,9 млн барелів на добу (б/д). Недільна зустріч підтвердила це рішення.
ОПЕК+ все ще має скорочення видобутку близько 3,24 млн б/д, що становить близько 3% світового попиту. Це включає скорочення на 2 млн б/д більшістю членів, яке діє до кінця 2026 року, та решту 1,24 млн б/д від скорочення на 1,65 млн б/д, яке вісім членів почали повертати на ринок у жовтні.
ОПЕК також повідомив, що група схвалила механізм оцінки максимальної виробничої потужності членів, який буде використовуватися для встановлення базових показників видобутку з 2027 року. Оцінка триватиме між січнем і вереснем 2026 року, щоб визначити квоти на 2027 рік.
Одна компанія оцінить потужності 19 із 22 членів ОПЕК+. Потужності країн під санкціями будуть визначатися окремо або на основі середнього значення їхніх показників видобутку за серпень-жовтень 2026 року. Серед таких країн - росія, Іран і Венесуела.
ОПЕК+ роками обговорює питання виробничих потужностей і квот. Це складний процес: Об'єднані Арабські Емірати збільшили потужності й прагнуть вищих квот, тоді як африканські країни, навпаки, зазнали скорочення потужностей, але чинять опір зменшенню квот. Ангола вийшла з групи 2024 року через розбіжності щодо своїх показників.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.