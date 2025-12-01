Авторизация

Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $63,5 за барель

Ціни на нафту зростають у понеділок на підсумках засідання ОПЕК+, а також побоюваннях скорочення поставок сировини на світовий ринок.

Як повідомлялося, міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - упродовж року діятимуть поточні квоти. Вісім країн-добровольців, які поступово згортали введені раніше обмеження на видобуток, підтвердили ухвалене рішення зупинити нарощування видобутку нафти в I кварталі 2026 року.

"Останнім часом ринок фокусувався на ймовірному надлишку пропозиції, тому рішення ОПЕК+ зберегти цільовий рівень видобутку принесло певне полегшення і допомогло стабілізувати очікування щодо зростання пропозиції в найближчі місяці", - зазначає аналітик LSEG Ан Фам.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $63,46 за барель, що на $1,08 (1,73%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти знизилися в ціні на $0,49 (0,78%), до $62,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,07 (1,83%), до $59,62 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $0,1 (0,17%), до $58,55 за барель.

Трейдери також стежать за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Міністерство енергетики Казахстану у вихідні екстрено активізувало план перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами після атаки на об'єкти КТК.

Крім того, в центрі уваги ринку залишається ситуація навколо Венесуели, яка є великим виробником нафти. Президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закрито, що спровокувало нову хвилю побоювань щодо ситуації в регіоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2660
  0,0732
 0,17
EUR
 1
 48,8933
  0,0214
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на 28.11.25, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

