Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $63,5 за барель
10:08 01.12.2025 |
Ціни на нафту зростають у понеділок на підсумках засідання ОПЕК+, а також побоюваннях скорочення поставок сировини на світовий ринок.
Як повідомлялося, міністри країн ОПЕК+ у вихідні підтвердили раніше ухвалені рішення щодо рівнів видобутку нафти у 2026 році - упродовж року діятимуть поточні квоти. Вісім країн-добровольців, які поступово згортали введені раніше обмеження на видобуток, підтвердили ухвалене рішення зупинити нарощування видобутку нафти в I кварталі 2026 року.
"Останнім часом ринок фокусувався на ймовірному надлишку пропозиції, тому рішення ОПЕК+ зберегти цільовий рівень видобутку принесло певне полегшення і допомогло стабілізувати очікування щодо зростання пропозиції в найближчі місяці", - зазначає аналітик LSEG Ан Фам.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $63,46 за барель, що на $1,08 (1,73%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти знизилися в ціні на $0,49 (0,78%), до $62,38 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,07 (1,83%), до $59,62 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $0,1 (0,17%), до $58,55 за барель.
Трейдери також стежать за ситуацією навколо Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Міністерство енергетики Казахстану у вихідні екстрено активізувало план перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами після атаки на об'єкти КТК.
Крім того, в центрі уваги ринку залишається ситуація навколо Венесуели, яка є великим виробником нафти. Президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закрито, що спровокувало нову хвилю побоювань щодо ситуації в регіоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна і Норвегія запускають спільне виробництво дронів
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $63,5 за барель
|На рівні інфляції: як в Україні зросли ціни на будівельні матеріали
|Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів
|НБУ оновить регулювання діяльності "агрокредитного" фонду
|Корупція стала другою загрозою для фінсектору після війни – опитування НБУ
Бізнес
|Venture Global звинуватила Shell у "трирічній кампанії" проти її СПГ-бізнесу
Venture Global звинуватила британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell у спробах завдати шкоди її бізнесу у сфері скрапленого природного газу, пише Financial Times із посиланням на електронний лист співзасновників американської компанії Майкла Сейбела та Роберта Пендера на адресу її працівників із нагоди прийдешнього Дня подяки.
|Білл Гейтс: роботи мають платити податки
|Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Apple вирішила перекрити "сірий" імпорт iPhone у Росію з Індії
|"Київстар" запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по усій Україні
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів