Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026 року

Енергокомітет ВРУ пропонує відтермінувати з 1 січня по 1 липня 2026 року штрафи за недотримання норми вмісту не менше 5% біоетанолу в бензинах автомобільних, а також підняти вимоги до вмісту біоетанолу до не менше 7%, передає Енергореформа.

Відповідну правку запропоновано до проєкту закону про вдосконалення механізму "зелених" аукціонів (№13219), прийнятого в першому читанні в серпні 2025 року.

"Ми штрафи відтерміновуємо з 1 січня, щоб півроку знову не було штрафів за невикористання біотеналону в бензинах. З 1 липня штрафи повертаються і вміст біоетанолу має бути не менше 7%", - прокоментував голова енергокомітету Андрій Герус.

 Він зазначив, що учасникам паливного ринку буде легше імпортувати ресурс з Європи, оскільки там виробляють більше пального з вищим, ніж 5%, вмістом біоетанолу.

Як повідомляла Енергореформа, Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні. Згідно з чинною редакцією закону "Про альтернативні види палива", мережі роздрібної торгівлі пальним мали б сплачувати штраф у розмірі семи прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів бензину з порушенням вмісту біоетанолу. Для виробників, імпортерів та оптових торгівців передбачено санкції в шість прожиткових мінімумів, а також додаткові штрафи за несвоєчасне подання звітності.

Обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня 20205 року  передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів). Метою його прийняття зазначалося створення умов для виробництва та продажу біотеналону в Україні через підвищення попиту з боку паливних компаній. Водночас, АЗС більше орієнтуються на імпорт бензину з біоетанолом, а не на підготовку його в межах країни, що, зокрема, пояснюється відсутністю умов для цього через військові ризики.

Відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити покритиття зростання попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені можливості виробництва бензину Е-5 (у Європі поширений бензин Е-10), прокоментував тоді "Енергореформі" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Підтримав відтермінування накладення штрафів і власник та CEO групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel). На його думку, це дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися до нових вимог і гарантувати споживачам найвищу якість пального.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес