Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026 року

Енергокомітет ВРУ пропонує відтермінувати з 1 січня по 1 липня 2026
року штрафи за недотримання норми вмісту не менше 5% біоетанолу в
бензинах автомобільних, а також підняти вимоги до вмісту біоетанолу до
не менше 7%, передає Енергореформа.
Відповідну правку запропоновано до проєкту закону про вдосконалення
механізму "зелених" аукціонів (№13219), прийнятого в першому читанні в
серпні 2025 року.
"Ми штрафи відтерміновуємо з 1 січня, щоб
півроку знову не було штрафів за невикористання біотеналону в бензинах.
З 1 липня штрафи повертаються і вміст біоетанолу має бути не менше 7%",
- прокоментував голова енергокомітету Андрій Герус.
Він зазначив, що учасникам паливного ринку буде легше імпортувати
ресурс з Європи, оскільки там виробляють більше пального з вищим, ніж
5%, вмістом біоетанолу.
Як повідомляла Енергореформа, Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів
на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми
додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні. Згідно з чинною
редакцією закону "Про альтернативні види палива", мережі роздрібної
торгівлі пальним мали б сплачувати штраф у розмірі семи прожиткових
мінімумів за кожні 1000 літрів бензину з порушенням вмісту біоетанолу.
Для виробників, імпортерів та оптових торгівців передбачено санкції в
шість прожиткових мінімумів, а також додаткові штрафи за несвоєчасне
подання звітності.
Обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98
з 1 травня 20205 року передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024
року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву
та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів). Метою його
прийняття зазначалося створення умов для виробництва та продажу
біотеналону в Україні через підвищення попиту з боку паливних компаній.
Водночас, АЗС більше орієнтуються на імпорт бензину з біоетанолом, а не
на підготовку його в межах країни, що, зокрема, пояснюється відсутністю
умов для цього через військові ризики.
Відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у
5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити покритиття зростання
попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені
можливості виробництва бензину Е-5 (у Європі поширений бензин Е-10),
прокоментував тоді "Енергореформі" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Підтримав відтермінування накладення штрафів і власник та CEO групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін
(мережа АЗК Parallel). На його думку, це дозволить ринку нафтопродуктів
якісніше підготуватися до нових вимог і гарантувати споживачам найвищу
якість пального.