Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується біля $63,6 за барель

Ціни на нафту підвищуються вранці в п'ятницю після помірного зростання в четвер.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:09 кч становить $63,58 за барель, що на $0,24 (0,38%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти піднялися в ціні на $0,21 (0,2%), до $63,34 за барель. Термін обігу січневих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Ф'ючерси на лютий, що торгуються більш активно, піднімаються в ціні на $0,22 (0,35%), до $63,09 за барель.

Електронні торги на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) були припинені через технічний збій. За останніми доступними даними (на 5:47 кч) контракти на WTI на січень торгувалися $59,08 за барель. У четвер основні торги на NYMEX не проводилися через свято в США. У середу ці ф'ючерси завершили сесію на позначці $58,65 за барель.

Ф'ючерси на Brent і WTI можуть знизитися за підсумками четвертого місяця поспіль. Тиск на ринок останні місяці чинять побоювання надлишку пропозиції на ринку.

Тим часом деяку підтримку цінам на нафту надають очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США. Пом'якшення грошово-кредитної політики зазвичай сприяє зростанню економіки та попиту на енергоносії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

