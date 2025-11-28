Фінансові новини
Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується біля $63,6 за барель
09:18 28.11.2025 |
Ціни на нафту підвищуються вранці в п'ятницю після помірного зростання в четвер.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:09 кч становить $63,58 за барель, що на $0,24 (0,38%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти піднялися в ціні на $0,21 (0,2%), до $63,34 за барель. Термін обігу січневих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Ф'ючерси на лютий, що торгуються більш активно, піднімаються в ціні на $0,22 (0,35%), до $63,09 за барель.
Електронні торги на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) були припинені через технічний збій. За останніми доступними даними (на 5:47 кч) контракти на WTI на січень торгувалися $59,08 за барель. У четвер основні торги на NYMEX не проводилися через свято в США. У середу ці ф'ючерси завершили сесію на позначці $58,65 за барель.
Ф'ючерси на Brent і WTI можуть знизитися за підсумками четвертого місяця поспіль. Тиск на ринок останні місяці чинять побоювання надлишку пропозиції на ринку.
Тим часом деяку підтримку цінам на нафту надають очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США. Пом'якшення грошово-кредитної політики зазвичай сприяє зростанню економіки та попиту на енергоносії.
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів, які можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF), йдеться у повідомлені Фонду на його сайті у середу за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.