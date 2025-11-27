Фінансові новини
Нафта слабо дорожчає, Brent торгується на рівні $63,3 за барель
13:54 27.11.2025 |
Ціни на нафту слабко підвищуються в четвер на тлі низької активності торгів через свято в США (День подяки).
Ринок очікує наступних кроків у врегулюванні питання можливості завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, а також чергового засідання ОПЕК+.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 к.ч. становить $63,25 за барель, що на $0,12 (0,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,22 (0,38%), до $58,87 за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що сторони близькі до досягнення домовленості щодо врегулювання в Україні. Трамп також повідомив у соцмережі X, що його спецпосланець Стів Віткофф попрямує на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним до Москви, щоб завершити складання "мирного плану", а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками української сторони.
"Геополітична волатильність зберігається, і надії на потенційне перемир'я між Росією та Україною нівелювали побоювання, пов'язані з можливими наслідками нових санкцій щодо ключових російських виробників нафти, - зазначає аналітик Barclays Амарпріт Сінгх, думку якого наводить Bloomberg. - Але навіть якщо ми побачимо дипломатичний прорив, істотного збільшення видобутку Росією у 2026 році не відбудеться".
Міністри країн ОПЕК+ проведуть чергове засідання цієї неділі. Трейдери вважають, що група не змінюватиме квоти на видобуток нафти на цьому засіданні.
Тим часом, незалежні китайські нафтопереробники отримали першу порцію квот на імпорт нафти на 2026 рік, які можуть бути використані на закупівлю партій сировини з поставкою наприкінці поточного року, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.
Виділення нових квот призведе до зростання китайського імпорту і скоротить надлишок пропозиції на ринку, зазначає агентство.
|Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу – Фонд
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів, які можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF), йдеться у повідомлені Фонду на його сайті у середу за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада.
У своєму листі до глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прописала три пропозиції щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 та закликала забезпечити узгодження необхідного фінансування на наступному засіданні Європейської Ради у грудні.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.