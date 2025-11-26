Фінансові новини
- 26.11.25
- 12:24
- RSS
- мапа сайту
JP Morgan каже про ймовірність падіння ціни на нафту до $30
11:08 26.11.2025 |
Міжнародний еталон нафти Brent може знизитися до $30 за барель до 2027 року, оскільки надлишок пропозиції може перевищити попит на ринку.
Про це йдеться у прогнозі JP Morgan, пише Oilprice.
Ціни на нафту Brent знизилися на 14% з початку року і стабільно тримаються на рівні $62,59 за барель на початку понеділка, оскільки ринок нафти очікує новин про відновлені переговори щодо миру в Україні.
У неділю в Женеві відбулися "дуже продуктивні" переговори між США та Україною, в результаті яких було досягнуто домовленості про продовження інтенсивної роботи над "відкоригованим" мирним планом, який США запропонували минулого тижня.
Попри побоювання щодо надлишку пропозиції, аналітики та інвестиційні банки не бачать цін на нафту нижче $40 за барель, навіть незважаючи на те, що нафта, ймовірно, знизиться в короткостроковій перспективі через сильну пропозицію з боку ОПЕК+ та виробників з Америки.
Мир в Україні також може вплинути на ціни на енергоресурси, оскільки деякі санкції та обмеження щодо Росії можуть бути скасовані, зазначають аналітики.
Ціни на нафту, ймовірно, знизяться і в наступному році, оскільки на ринку буде великий надлишок пропозиції, а середнє значення для американського WTI Crude прогнозується на рівні $53 за барель у 2026 році, відповідно до прогнозу Goldman Sachs.
Згідно з прогнозами інвестиційного банку, ціни на нафту в наступному році продовжать падати, і інвестори повинні зараз робити ставку на зниження, повідомив Даан Стрювен, спільний керівник відділу досліджень глобальних товарів Goldman Sachs, у коментарі CNBC минулого тижня.
Перевищення пропозиції в наступному році буде на рівні 2 млн барелів на день в середньому, оцінює Goldman, але зазначає, що 2026 рік буде останнім роком великої хвилі постачання, яка буде надходити на ринок.
Ринок нафти має стабілізуватися у 2027 році, оскільки 2026 рік стане останнім роком великої хвилі нафтових поставок на ринок, додав Стрювен з Goldman.
