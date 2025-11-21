Нафта прискорила спад, Brent на рівні $62,1 за барель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зниження на торгах у п'ятницю, інвестори продовжують оцінювати ситуацію навколо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:22 к.ч. становить $62,14 за барель, що на $1,24 (1,96%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,42 (2,41%), до $57,58 за барель.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть найближчими днями обговорити запропонований американською стороною план із врегулювання конфлікту, повідомляє Bloomberg. За даними агентства, цей план передбачає, серед іншого, скасування санкцій, введених проти Росії.

Адміністрація Трампа хотіла б, щоб Москва і Київ дійшли згоди щодо українського питання до кінця цього року, повідомляє в п'ятницю CNN з посиланням на джерела.

Раніше Financial Times давала дещо іншу оцінку. Газета зазначала, що у США розраховують, що Зеленський підпише пропонований Вашингтоном план до Дня подяки (27 листопада), щоб "пізніше в листопаді презентувати мирну угоду в Москві та завершити процес врегулювання на початку грудня".

Зеленський провів консультації з цього питання з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловилися на підтримку зусиль США щодо вирішення української кризи.

У заяві представника німецького уряду Штефана Корнеліуса наголошується, що лідери домовилися про тісну співпрацю один з одним, з іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном. Вони зазначили, що "будь-яка угода, що зачіпає європейські держави, ЄС або НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або, якщо бути точніше, консенсусу союзників".

