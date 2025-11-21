Індійський власник найбільшого у світі НПЗ відмовився від нафти з Росії через санкції

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства - індійська Reliance Industries - вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".

Головний нафтопереробний комплекс компанії у Джамнагарі, що у західному штаті Гуджарат, припинив отримувати російську нафту з 20 листопада, повідомив речник Reliance Industries, передає Reuters.

Він заявив, що індійський конгломерат дотримуватиметься санкцій проти Москви, зберігаючи при цьому зв'язки з поточними постачальниками нафти.

Речник компанії наголосив, що 1 грудня вся продукція нафтопереробного заводу, що постачатиметься на експорт, буде виготовлена з неросійської нафти. Reliance заявила, що цей перехід було завершено достроково, щоб забезпечити повне дотримання обмежень на імпорт продукції, які набувають чинності 21 січня.

В компанії додали, що всі попередньо узгоджені відвантаження російської нафти станом на 22 жовтня виконуються, враховуючи, що всі угоди про її доставку вже були укладені.

Останній такий вантаж було завантажено 12 листопада, всі вантажі, що прибудуть 20 листопада або пізніше, будуть отримані та спрямовані на нафтопереробний завод у Внутрішній тарифній зоні Індії, повідомила Reliance.