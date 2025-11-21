Фінансові новини
- |
- 21.11.25
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індійський власник найбільшого у світі НПЗ відмовився від нафти з Росії через санкції
10:20 21.11.2025 |
Оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства - індійська Reliance Industries - вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".
Головний нафтопереробний комплекс компанії у Джамнагарі, що у західному штаті Гуджарат, припинив отримувати російську нафту з 20 листопада, повідомив речник Reliance Industries, передає Reuters.
Він заявив, що індійський конгломерат дотримуватиметься санкцій проти Москви, зберігаючи при цьому зв'язки з поточними постачальниками нафти.
Речник компанії наголосив, що 1 грудня вся продукція нафтопереробного заводу, що постачатиметься на експорт, буде виготовлена з неросійської нафти. Reliance заявила, що цей перехід було завершено достроково, щоб забезпечити повне дотримання обмежень на імпорт продукції, які набувають чинності 21 січня.
В компанії додали, що всі попередньо узгоджені відвантаження російської нафти станом на 22 жовтня виконуються, враховуючи, що всі угоди про її доставку вже були укладені.
Останній такий вантаж було завантажено 12 листопада, всі вантажі, що прибудуть 20 листопада або пізніше, будуть отримані та спрямовані на нафтопереробний завод у Внутрішній тарифній зоні Індії, повідомила Reliance.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Врожай зернових у сезоні-2025 менший від торішнього на 4,6%, олійних – на 12,6%
|Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн
|Україні радять опустити курс гривні. Чи є в Нацбанку вибір?
|Індійський власник найбільшого у світі НПЗ відмовився від нафти з Росії через санкції
|Ринок акцій США закрився в мінусі, попри сильну звітність Nvidia
|Долар США слабо дешевшає до основних світових валют
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
Бізнес
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft