Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $62,7 за барель

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю завдяки деякому ослабленню геополітичної напруженості.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,68 за барель, що на $0,7 (1,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти опустилися в ціні на $0,13 (0,2%), до $63,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,75 (1,27%), до $58,25 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,25 (0,42%), до $59 за барель.

У п'ятницю набувають чинності санкції США щодо "Роснєфті" та "Лукойла".

