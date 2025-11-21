Фінансові новини
- |
- 21.11.25
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $62,7 за барель
08:50 21.11.2025 |
Ціни на нафту опускаються в п'ятницю завдяки деякому ослабленню геополітичної напруженості.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,68 за барель, що на $0,7 (1,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти опустилися в ціні на $0,13 (0,2%), до $63,38 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,75 (1,27%), до $58,25 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,25 (0,42%), до $59 за барель.
У п'ятницю набувають чинності санкції США щодо "Роснєфті" та "Лукойла".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар США слабо дешевшає до основних світових валют
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Санкції США паралізували найбільші нафтові порти Росії на Балтійському морі, – росЗМІ
|Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $62,7 за барель
|МАГАТЕ: Українські АЕС зменшували потужність після атаки РФ
|В Україні уповільнилось зростання зарплат: НБУ спрогнозував розвиток ринку праці
|Обсяг стягнених податкових боргів за 2 міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС
Бізнес
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн