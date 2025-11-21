Авторизация

Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $62,7 за барель

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю завдяки деякому ослабленню геополітичної напруженості.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,68 за барель, що на $0,7 (1,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти опустилися в ціні на $0,13 (0,2%), до $63,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,75 (1,27%), до $58,25 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,25 (0,42%), до $59 за барель.

У п'ятницю набувають чинності санкції США щодо "Роснєфті" та "Лукойла".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,14 0,32 42,2450  0,13 0,32
EUR 48,6951  0,06 0,11 48,7250  0,07 0,14

