Санкції США паралізували найбільші нафтові порти Росії на Балтійському морі, – росЗМІ

Запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", через які ключові покупці в Індії та Китаї почали відмовлятися від російської нафти, спричинили різке падіння експорту через порти РФ на Балтійському морі.

Зокрема, найбільший за обсягами вивезення сировини порт "Приморськ" на Балтійському морі зменшив відвантаження за тиждень до 16 листопада у 3,7 раза (на 73%) - до 43 тисяч тонн на добу, повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Коммерсант".

Замість звичних дев'яти танкерів порт відправив лише три: один до Туреччини, один до Єгипту, а третій - у невідомому напрямку, свідчать підрахунки виадння

Порт "Усть-Луга" на Балтиці також зменшив експорт - до 43 тисяч тонн на добу, що на 40% менше порівняно з минулим роком.

Новоросійську на Чорному морі відвантаження впали приблизно утричі порівняно з жовтнем - до 29 тисяч тонн на добу. На це також вплинули наслідки атаки дронів, через яку порт зупиняв роботу на три дні.

Водночас експорт російської нафти через тихоокеанський порт "Козьміно", навпаки, виріс - до 157 тисяч тонн на добу.





Попри це, загальний морський експорт нафти РФ знизився до річного мінімуму - 291 тисяча тонн на добу. За тиждень він скоротився на 13%, а у річному вимірі - на 30%.





Також від перевезень російської нафти почали відмовлятися й грецькі танкерні компанії - єдині європейські перевізники, які продовжували працювати з російською сировиною. Знижки на сорт Urals наприкінці минулого тижня перевищували $23 за барель, а ціна в балтійських портах знижувалася до $36 за барель.

Нині середня ціна російського нафтового експорту тримається на рівні близько $46 за барель - це на $10 нижче за показники, закладені в оновлений бюджет РФ. Це означає, що сировинні доходи можуть бути ще меншими, ніж прогнозує Мінфін.

За даними Мінфіну РФ, у жовтні надходження від нафтогазового сектору були на 27% меншими, ніж рік тому, а за 10 місяців спад становив 21%. Загалом бюджет недорахувався близько 2 трлн рублів.

Як повідомлялося, російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" - одному з найбільших у світі. Причиною стали санкції США, які суттєво ускладнили роботу корпорації.