Фінансові новини
- |
- 21.11.25
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Санкції США паралізували найбільші нафтові порти Росії на Балтійському морі, – росЗМІ
08:59 21.11.2025 |
Запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", через які ключові покупці в Індії та Китаї почали відмовлятися від російської нафти, спричинили різке падіння експорту через порти РФ на Балтійському морі.
Зокрема, найбільший за обсягами вивезення сировини порт "Приморськ" на Балтійському морі зменшив відвантаження за тиждень до 16 листопада у 3,7 раза (на 73%) - до 43 тисяч тонн на добу, повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Коммерсант".
Замість звичних дев'яти танкерів порт відправив лише три: один до Туреччини, один до Єгипту, а третій - у невідомому напрямку, свідчать підрахунки виадння
Порт "Усть-Луга" на Балтиці також зменшив експорт - до 43 тисяч тонн на добу, що на 40% менше порівняно з минулим роком.
Новоросійську на Чорному морі відвантаження впали приблизно утричі порівняно з жовтнем - до 29 тисяч тонн на добу. На це також вплинули наслідки атаки дронів, через яку порт зупиняв роботу на три дні.
Водночас експорт російської нафти через тихоокеанський порт "Козьміно", навпаки, виріс - до 157 тисяч тонн на добу.
Попри це, загальний морський експорт нафти РФ знизився до річного мінімуму - 291 тисяча тонн на добу. За тиждень він скоротився на 13%, а у річному вимірі - на 30%.
Також від перевезень російської нафти почали відмовлятися й грецькі танкерні компанії - єдині європейські перевізники, які продовжували працювати з російською сировиною. Знижки на сорт Urals наприкінці минулого тижня перевищували $23 за барель, а ціна в балтійських портах знижувалася до $36 за барель.
Нині середня ціна російського нафтового експорту тримається на рівні близько $46 за барель - це на $10 нижче за показники, закладені в оновлений бюджет РФ. Це означає, що сировинні доходи можуть бути ще меншими, ніж прогнозує Мінфін.
За даними Мінфіну РФ, у жовтні надходження від нафтогазового сектору були на 27% меншими, ніж рік тому, а за 10 місяців спад становив 21%. Загалом бюджет недорахувався близько 2 трлн рублів.
Як повідомлялося, російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" - одному з найбільших у світі. Причиною стали санкції США, які суттєво ускладнили роботу корпорації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар США слабо дешевшає до основних світових валют
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Санкції США паралізували найбільші нафтові порти Росії на Балтійському морі, – росЗМІ
|Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $62,7 за барель
|МАГАТЕ: Українські АЕС зменшували потужність після атаки РФ
|В Україні уповільнилось зростання зарплат: НБУ спрогнозував розвиток ринку праці
|Обсяг стягнених податкових боргів за 2 міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС
Бізнес
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн