Нафта продовжує дорожчати, Brent перевищила $64 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у четвер, відновлюючись після падіння напередодні.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:19 к.ч. підвищується на $0,58 (0,91%), до $64,09 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до зазначеного часу на $0,51 (0,86%), до $59,95 за барель. Термін обігу грудневих контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Ф'ючерси на січень, що торгуються більш активно, додають у ціні $0,54 (0,91%), до $59,79 за барель.

Тим часом напередодні стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,43 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували спад на 600 тис. барелів.

Резерви бензину несподівано зросли на 2,33 млн барелів, дистилятів - на 171 тис. барелів. Обидва показники підвищилися вперше більш ніж за місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

