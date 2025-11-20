Фінансові новини
- |
- 20.11.25
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує дорожчати, Brent перевищила $64 за барель
13:54 20.11.2025 |
Ціни на нафту продовжують зростати вдень у четвер, відновлюючись після падіння напередодні.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:19 к.ч. підвищується на $0,58 (0,91%), до $64,09 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до зазначеного часу на $0,51 (0,86%), до $59,95 за барель. Термін обігу грудневих контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Ф'ючерси на січень, що торгуються більш активно, додають у ціні $0,54 (0,91%), до $59,79 за барель.
Тим часом напередодні стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,43 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували спад на 600 тис. барелів.
Резерви бензину несподівано зросли на 2,33 млн барелів, дистилятів - на 171 тис. барелів. Обидва показники підвищилися вперше більш ніж за місяць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує дорожчати, Brent перевищила $64 за барель
|Ринки акцій Європи впевнено зростають
|Саудівська Аравія у вересні збільшила видобуток нафти на 2,5% м/м, експорт - на 0,8% - JODI
|Темпи приросту реального ВВП України у жовтні сповільнились до 0,5% — оцінка ІЕД
|Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня
|Уряд призначив в.о. міністра енергетики
Бізнес
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року