Фінансові новини
- |
- 20.11.25
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Саудівська Аравія у вересні збільшила видобуток нафти на 2,5% м/м, експорт - на 0,8% - JODI
10:33 20.11.2025 |
Видобуток нафти в Саудівській Аравії у вересні зріс на 2,5% проти попереднього місяця, експорт - на 0,8%, повідомляється на сайті Joint Organization Data Initiative (JODI).
Обсяг експортних поставок становив 6,46 млн барелів на добу порівняно з 6,407 млн б/д у серпні. Порівняно з вереснем 2024 року він збільшився на 12,3%.
Видобуток нафти Саудівської Аравії позаминулого місяця дорівнював 9,966 млн б/д проти 9,722 млн б/д у серпні. У річному виразі було зафіксовано підвищення на 11%.
Виробництво нафти у Венесуелі у вересні збільшилося на 0,6% - до 1,105 млн б/д порівняно з 1,098 млн б/д попереднього місяця. Рік тому показник становив 927 тис. б/д.
Згідно з попередніми оцінками JODI, США у вересні скоротили видобуток нафти на 2% - до 13,518 млн б/д порівняно з 13,794 млн б/д попереднього місяця. За рік показник збільшився на 2,4%.
Експорт американської нафти, за розрахунками організації, позаминулого місяця становив 4,117 млн б/д проти 3,572 млн б/д у серпні (зростання на 15,3%) і 3,722 млн б/д у вересні минулого року (підвищення на 10,6%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує дорожчати, Brent перевищила $64 за барель
|Ринки акцій Європи впевнено зростають
|Саудівська Аравія у вересні збільшила видобуток нафти на 2,5% м/м, експорт - на 0,8% - JODI
|Темпи приросту реального ВВП України у жовтні сповільнились до 0,5% — оцінка ІЕД
|Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня
|Уряд призначив в.о. міністра енергетики
Бізнес
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року