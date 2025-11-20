Авторизация

Саудівська Аравія у вересні збільшила видобуток нафти на 2,5% м/м, експорт - на 0,8% - JODI

Видобуток нафти в Саудівській Аравії у вересні зріс на 2,5% проти попереднього місяця, експорт - на 0,8%, повідомляється на сайті Joint Organization Data Initiative (JODI).

Обсяг експортних поставок становив 6,46 млн барелів на добу порівняно з 6,407 млн б/д у серпні. Порівняно з вереснем 2024 року він збільшився на 12,3%.

Видобуток нафти Саудівської Аравії позаминулого місяця дорівнював 9,966 млн б/д проти 9,722 млн б/д у серпні. У річному виразі було зафіксовано підвищення на 11%.

Виробництво нафти у Венесуелі у вересні збільшилося на 0,6% - до 1,105 млн б/д порівняно з 1,098 млн б/д попереднього місяця. Рік тому показник становив 927 тис. б/д.

Згідно з попередніми оцінками JODI, США у вересні скоротили видобуток нафти на 2% - до 13,518 млн б/д порівняно з 13,794 млн б/д попереднього місяця. За рік показник збільшився на 2,4%.

Експорт американської нафти, за розрахунками організації, позаминулого місяця становив 4,117 млн б/д проти 3,572 млн б/д у серпні (зростання на 15,3%) і 3,722 млн б/д у вересні минулого року (підвищення на 10,6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

