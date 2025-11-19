Авторизация

Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в глибокому мінусі після виходу офіційних даних про запаси в США.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:49 кч становить $63,48 за барель, що на $1,41 (2,17%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $1,39 (2,29%), до $59,35 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,43 млн барелів, максимальними темпами з липня, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Аналітики в середньому прогнозували спад на 600 тис. барелів, за даними Trading Economics.

Водночас товарні запаси бензину на тижні, що завершився 14 листопада, несподівано зросли на 2,33 млн барелів, дистилятів - на 171 тис. барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 698 тис. барелів.

Інвестори також оцінюють повідомлення ЗМІ про зусилля Вашингтона в напрямі завершення війни Росії в Україні, а також дані Vortexa про зростання обсягу нафти на танкерах у всьому світі минулого тижня до близько 1,4 млн барелів.

Додатковий тиск на нафтові котирування чинить зміцнення долара США. Індекс DXY, що відображає його вартість щодо шести основних світових валют, підвищується на 0,5%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

