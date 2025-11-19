Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
18:48 19.11.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок залишаються в глибокому мінусі після виходу офіційних даних про запаси в США.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:49 кч становить $63,48 за барель, що на $1,41 (2,17%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $1,39 (2,29%), до $59,35 за барель.
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,43 млн барелів, максимальними темпами з липня, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Аналітики в середньому прогнозували спад на 600 тис. барелів, за даними Trading Economics.
Водночас товарні запаси бензину на тижні, що завершився 14 листопада, несподівано зросли на 2,33 млн барелів, дистилятів - на 171 тис. барелів.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 698 тис. барелів.
Інвестори також оцінюють повідомлення ЗМІ про зусилля Вашингтона в напрямі завершення війни Росії в Україні, а також дані Vortexa про зростання обсягу нафти на танкерах у всьому світі минулого тижня до близько 1,4 млн барелів.
Додатковий тиск на нафтові котирування чинить зміцнення долара США. Індекс DXY, що відображає його вартість щодо шести основних світових валют, підвищується на 0,5%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
|Brent торгується за $64,78 за барель
|Тижневий морський експорт нафти з росії скоротився до мінімуму з серпня
|Фондові індекси Європи знижуються п'яту сесію поспіль
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM