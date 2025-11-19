Тижневий морський експорт нафти з росії скоротився до мінімуму з серпня

Морські постачання сирої нафти з росії знижуються вже четвертий тиждень поспіль, що спричинило подальше падіння цін на нафту в країні й скорочення доходів кремля до мінімуму за два з половиною року - близько $1,2 млрд на тиждень.

За даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, упродовж чотирьох тижнів до 16 листопада росія відвантажувала в середньому 3,36 млн барелів на добу (б/д), що на 90 тис. б/д менше, ніж у попередній чотиритижневий період до 9 листопада. Це найнижчий показник із кінця серпня.

У середньодобовому обчисленні за останній тиждень до 16 листопада обсяг постачання впав до 3,29 млн б/д - на 50 тис. б/д менше, ніж тижнем раніше. Окремо протягом тижня з усть-луги й новоросійська було відправлено по одному вантажу казахстанської марки Kebco.

Санкції США проти двох найбільших нафтових компаній росії, запроваджені минулого місяця, змусили деяких покупців в Азії скоротити закупівлі. Це вдарило по постачанню до Китаю й спричинило накопичення танкерів із російською нафтою, які стоять на якорі в індійських портах. Щонайменше 11 таких суден очікують на розвантаження, тоді як наближається крайній термін - 21 листопада, встановлений США для припинення угод із «роснєфтью» й «лукойлом».

Обмеження також, імовірно, збільшують обсяги російської нафти в морі й ще більше занурюють торгівлю у тінь. Усе більше суден вимикають сигнали відстеження поблизу відомих місць перевалки вантажів.

Останні дії США призвели до зростання кількості танкерів, що перевозять російську нафту без зазначення пункту призначення. Причини цього можуть бути різними: або покупці не хочуть бути ідентифікованими, або вантажі ще не мають підтверджених отримувачів.

Більшість таких суден прямують до Суецького каналу з портів Балтійського, Чорного морів або Арктики. Інші виходять із російських тихоокеанських портів, зокрема з двох сахалінських проєктів, де майже всі вантажі перевантажуються з човникових танкерів для подальшого доставлення.

Поки що санкції США сильніше впливають на розвантаження в портах призначення, ніж на завантаження в російських портах. Це призводить до зростання обсягів нафти, що зберігається на танкерах. Станом на 16 листопада цей обсяг зріс на 16% із кінця серпня - до 175 млн барелів.

Цей показник може ще зрости найближчими тижнями, оскільки після 21 листопада розвантаження стане ще складнішим. Законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із росією, що довго відкладався, може бути винесений на голосування в Сенаті США. Президент Дональд Трамп заявив журналістам, що він «згоден» із цим документом.

Це може ще більше ускладнити відкриті закупівлі російської нафти Індією, Китаєм і Туреччиною, що ще глибше занурить торгівлю в тінь. Судна, що перевозять російську сиру нафту, почали зникати з екранів відстеження в місцях перевалки, зокрема в районі архіпелагу Ріау на схід від Сингапуру.

