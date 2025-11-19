Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту 2026 року

Ціни на нафту можуть знижуватися 2026 року на тлі зростання світового видобутку, що призведе до профіциту на рівні близько 2 млн барелів на добу (б/д). Про це повідомив у понеділок банк Goldman Sachs.

Згідно з прогнозом, середня ціна на нафту марки Brent 2026 року становитиме $56 за барель, а на WTI - $52. Це нижче за поточні форвардні криві, які перебувають на рівні $63 і $60 відповідно.

«Хвиля пропозиції у 2025-2026 роках здебільшого є наслідком довгоциклових проєктів, остаточні інвестиційні рішення щодо яких були ухвалені перед пандемією, відкладені під час Covid, а тепер реалізуються. Також впливає стратегічне рішення ОПЕК скасувати скорочення видобутку», - зазначили в банку.

ОПЕК+, до якої входять країни-члени організації, росія та інші союзники, збільшує видобуток із квітня. Інші виробники, зокрема США й Бразилія, також нарощують постачання, що посилює побоювання щодо перенасичення ринку й тисне на ціни.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що наступного року світовий ринок нафти зіткнеться зі ще більшим профіцитом - до 4,09 млн б/д.

Goldman Sachs очікує, що з 2027 року ціни почнуть відновлюватися. Причиною стане тиск низьких цін у 2025-2026 роках на видобуток у країнах поза межами ОПЕК, а також відсутність нових проєктів після 15 років недоінвестування.

«Ми очікуємо, що Brent/WTI зросте до наших довгострокових прогнозів - $80/$76 на кінець 2028 року», - йдеться у повідомленні банку.

Водночас у 2026-2027 роках ціна на Brent може впасти до $40, якщо пропозиція з боку країн поза ОПЕК виявиться стійкішою, ніж очікується, або якщо світова економіка увійде в рецесію. З іншого боку, ціна може перевищити $70 за барель, якщо постачання з росії скоротиться різкіше.

