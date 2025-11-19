Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту 2026 року

Ціни на нафту можуть знижуватися 2026 року на тлі зростання світового видобутку, що призведе до профіциту на рівні близько 2 млн барелів на добу (б/д). Про це повідомив у понеділок банк Goldman Sachs.

Згідно з прогнозом, середня ціна на нафту марки Brent 2026 року становитиме $56 за барель, а на WTI - $52. Це нижче за поточні форвардні криві, які перебувають на рівні $63 і $60 відповідно.

«Хвиля пропозиції у 2025-2026 роках здебільшого є наслідком довгоциклових проєктів, остаточні інвестиційні рішення щодо яких були ухвалені перед пандемією, відкладені під час Covid, а тепер реалізуються. Також впливає стратегічне рішення ОПЕК скасувати скорочення видобутку», - зазначили в банку.

ОПЕК+, до якої входять країни-члени організації, росія та інші союзники, збільшує видобуток із квітня. Інші виробники, зокрема США й Бразилія, також нарощують постачання, що посилює побоювання щодо перенасичення ринку й тисне на ціни.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що наступного року світовий ринок нафти зіткнеться зі ще більшим профіцитом - до 4,09 млн б/д.

Goldman Sachs очікує, що з 2027 року ціни почнуть відновлюватися. Причиною стане тиск низьких цін у 2025-2026 роках на видобуток у країнах поза межами ОПЕК, а також відсутність нових проєктів після 15 років недоінвестування.

«Ми очікуємо, що Brent/WTI зросте до наших довгострокових прогнозів - $80/$76 на кінець 2028 року», - йдеться у повідомленні банку.

Водночас у 2026-2027 роках ціна на Brent може впасти до $40, якщо пропозиція з боку країн поза ОПЕК виявиться стійкішою, ніж очікується, або якщо світова економіка увійде в рецесію. З іншого боку, ціна може перевищити $70 за барель, якщо постачання з росії скоротиться різкіше.
За матеріалами: enkorr.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес