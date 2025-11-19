Китай втричі зменшив імпорт російської нафти після нових санкцій від Трампа, – Bloomberg

Імпорт російської нафти до Китаю морем у листопаді може впасти втричі - до 500-800 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки галузевої аналітичної компанії Rystad Energy AS.

Водночас імпорт нафти з Ірану може впасти на 200-400 тис. барелів на день, або на 30%, прогнозують експерти.

Після запровадження санкцій США проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл" великі китайські державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі далекосхідного сорту російської нафти ESPO, на яку припадає основний імпорт з Росії.

Водночас деякі приватні нафтопереробні заводи, які зазвичай більш толерантні до ризику, також почали уникати російської нафти після того, як Євросоюз та Велика Британія внесли до чорного списку компанію Shandong Yulong Petrochemical Co., яка була основним покупцем російської нафти.

Усе це разом створило незвичайний рівень тривоги на ринку, зазначає агентство. За словами Вандани Харі, засновниці сингапурської аналітичної фірми Vanda Insights, саме зростання занепокоєння відрізняє останні санкції США від попередніх обмежень.

За даними компанії Vortexa Ltd., що займається відстеженням суден, зростає кількість танкерів з ​​"проблемною" нафтою у морі, які не можуть знайти покупця. Приватні китайські нафтопереробні заводи не мають достатнього обсягу квот на імпорт нафти, щоб купити вантажі, від яких відмовилися попередні покупці, що впливає на ціни

Водночас імпорт іранської нафти до Китаю залишається на низькому рівні після того, як ключовий пункт її призначення - порт Річжао - потрапив під санкції у жовтні. За даними Vortexa, високі запаси та відсутність квот на імпорт нафти серед приватних нафтопереробних заводів також зменшують попит на іранську сировину.

За даними трейдерів, зараз існує надлишок російської нафти ESPO, знижки на неї з доставкою до Китаю зросли до $4 за барель, порівняно із $0,5 наприкінці жовтня.

Втім, такі ціни можуть бути занадто спокусливими для деяких китайських нафтопереробних заводів, які можуть спробувати обійти санкції шляхом приховування пункту призначення танкерів та перевалки нафти у морі, щоб приховати її походження. До того ж, порт Дунцзякоу, який потрапив під санкції США у серпні, знову обробляє значні обсяги іранської сирої нафти.

Крім того, поточне затишшя в закупівлях російської та іранської нафти також може частково бути пов'язане з дефіцитом імпортних квот для приватних нафтопереробних заводів у Китаї наприкінці року. Це може спонукати їх звернутися до уряду з проханням їх збільшити.

Як повідомлялося, ціни на нафту у російських портах минулого тижня впали до найнижчого рівня за понад 2,5 року. Зокрема, ціна на Urals у чорноморському порту Новоросійськ минулого четверга падала до $36,61 за барель, це найнижчий показник з березня 2023 року, свідчать дані Bloomberg. Схожа тенденція спостерігалася і в Балтійському морі.