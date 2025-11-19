Авторизация

Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $63,9 за барель

Ціни на нафту повернулися до зниження ввечері у вівторок.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:21 кч знижується на $0,3 (0,47%), до $63,90 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) дешевшають до зазначеного часу на $0,19 (0,32%), до $59,72 за барель.

Найбільші побоювання в учасників ринку викликає перспектива суттєвого надлишку пропозиції на світовому ринку. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2026 році пропозиція перевищить попит більш ніж на 4 млн барелів на добу.

Також ринок стежить за заявами президента США Дональда Трампа. Він висловив готовність підтримати законопроєкт, що готується в Конгресі, який передбачає введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Трамп також сказав, що такий захід може бути вжито і щодо Ірану.

Крім того, інвестори чекають кроків Трампа на адресу Венесуели. Президент США заявив, що вже визначився з позицією щодо можливих дій стосовно цієї країни, але не розкрив подробиць.

"Попри песимізм на фінансових ринках, нафта отримує підтримку завдяки геополітичній невизначеності та санкціям", - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.

Нафта дешевшатиме весь 2026 рік, вважають аналітики Goldman Sachs. Водночас ціна Brent може перевищити $70 у 2026 або 2027 році, якщо видобуток у Росії скоротиться, додали вони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

