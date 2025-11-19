Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується на рівні $64,2 за барель

Нафта слабо змінюється в ціні вдень у вівторок, учасники ринку оцінюють ситуацію з попитом і пропозицією палива на світовому ринку.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:09 к.ч. знижується на 2 центи, до $64,18 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до зазначеного часу на 4 центи, до $59,95 за барель.

Прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікований минулого тижня, передбачає рекордний надлишок пропозиції на світовому ринку 2026 року. МЕА очікує, що пропозиція перевищить попит більш ніж на 4 млн барелів на добу.

Водночас санкції щодо російських нафтових компаній потенційно можуть скоротити експорт нафти і нафтопродуктів із країни.

"Побоювання ринку сфокусовані на нарощуванні запасів нафти на танкерах мірою того, як покупці оцінюють ризики порушення санкцій, - пише стратег Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар. - При цьому ми вважаємо, що наслідки американських санкцій будуть тимчасовими, оскільки Росія знову знайде спосіб обійти їх".

Також ринок стежить за заявами президента США Дональда Трампа. Він висловив готовність підтримати законопроєкт, що готується в Конгресі, що передбачає введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із РФ. Трамп також сказав, що такий захід може бути вжито і щодо Ірану.

Крім того, інвестори очікують кроків Трампа на адресу Венесуели. Президент США заявив, що вже визначився з позицією щодо можливих дій стосовно цієї країни, але не розкрив подробиць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес