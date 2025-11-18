Нафта подешевшала після відновлення завантаження в ключовому російському експортному центрі

Ціни на нафту в понеділок впали, знищивши прибутки минулого тижня, оскільки в ключовому російському експортному центрі Новоросійську відновилося завантаження після дводенної перерви в чорноморському порту, який постраждав від українського нападу.

О 06:23 EET Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, або 0,82%, до 63,86 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI торгувалися по 59,53 долара за барель, що на 56 центів, або 0,93%, нижче за п'ятничне закриття.

Обидва еталони піднялися в п'ятницю більш ніж на 2% і завершили тиждень з невеликим приростом після призупинення експорту в Новоросійську та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% світових поставок.

За даними двох джерел у галузі та LSEG, порт Новоросійськ відновив завантаження нафти в неділю. Однак посилення атак України на нафтову інфраструктуру Росії залишається в центрі уваги через можливі подальші перебої.

Військові України заявили в суботу, що завдали удару по російському нафтопереробному заводу в Рязані, а Генеральний штаб Києва повідомив у неділю, що завдав удару по нафтопереробному заводу в Новокуйбишевську в Самарській області Росії.

«Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської нафти в довгостроковій перспективі, а також зафіксувати прибуток після п'ятничного зростання», - сказав Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities.

«Загалом, сприйняття надлишку пропозиції через збільшення видобутку ОПЕК+ залишається», - сказав він, додавши, що WTI, ймовірно, залишиться на рівні близько 60 доларів за барель, коливаючись в межах 5 доларів.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на російські поставки та торговельні потоки. Сполучені Штати ввели санкції, що забороняють угоди з російськими нафтовими компаніями «Лукойл» і «Роснефть» після 21 листопада, щоб підштовхнути Москву до мирних переговорів щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що республіканці працюють над законодавством, яке накладе санкції на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією, і додав, що Іран може бути доданий до цього списку.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася збільшити цільові показники видобутку в грудні на 137 000 барелів на день, як і в жовтні та листопаді. Вона також погодилася на паузу в збільшенні видобутку в першому кварталі наступного року.

ING зазначила в своєму звіті, що нафтовий ринок, як очікується, залишатиметься в значному профіциті до 2026 року. Однак вона попередила про зростання ризиків для поставок, оскільки Україна посилила атаки дронів на російські енергетичні об'єкти, а Іран захопив танкер в Оманській затоці після того, як той пройшов через Ормузьку протоку, ключовий маршрут для близько 20 мільйонів барелів нафти на день.

Останні дані про позиціонування показали, що спекулянти збільшили свої чисті довгі позиції в ICE Brent на 12 636 лотів за останній звітний тиждень до 164 867 лотів станом на минулий вівторок.

ING заявила, що це було переважно обумовлено покриттям коротких позицій, і припустила, що деякі учасники ринку не бажають відкривати короткі позиції в даний момент через ризики з постачанням, пов'язані з невизначеністю щодо санкцій.

Кількість бурових установок для видобутку нафти в США зросла на три до 417 за тиждень до 14 листопада, як показали дані нафтової сервісної компанії Baker Hughes, опубліковані в п'ятницю.