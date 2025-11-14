Фінансові новини
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 34 коп. до 57,9 грн/л
16:21 14.11.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 62,58 грн/л; бензин марки А-95 - 58,49 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,73 грн/л; дизельне пальне - 57,9 грн/л (здорожчало на 34 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,36 грн/л - на рівні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
