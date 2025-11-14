Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Нафта подорожчала на 2% після того, як українській удар пошкодив російський нафтовий термінал
08:52 14.11.2025 |
Ціни на нафту підскочили приблизно на 2% у п'ятницю через побоювання щодо поставок після того, як українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу в російському чорноморському порту Новоросійськ, який є важливим експортним центром.
О 05:16 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,24 долара, або 1,97%, до 64,25 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,25 долара, або 2,13%, до 59,94 долара за барель.
За словами російських офіційних осіб, в результаті атаки в п'ятницю рано вранці було пошкоджено судно в порту, житлові будинки та нафтобазу в російському чорноморському порту Новоросійськ, три члени екіпажу судна отримали поранення.
«Атаки українських дронів на порт Новоросійськ викликали нові побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти, оскільки цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і це сталося слідом за іншою великою атакою на Туапсе лише два тижні тому», - сказала Джун Го, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities.
«Масштаби збитків ще не відомі, але якщо ескалація продовжиться, то відбудеться скорочення поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів з Росії».
Зростання відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent і WTI впали приблизно на 3% під тиском звіту ОПЕК, в якому йдеться про те, що у 2026 році світові поставки нафти відповідатимуть попиту, що є подальшим відхиленням від попередніх прогнозів дефіциту поставок.
За цей тиждень Brent подорожчав на 0,94%, а WTI - на 0,28%.
У четвер Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) повідомила про більший, ніж очікувалося, ріст запасів нафти в США минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів скоротилися менше, ніж очікувалося.
Запаси нафти зросли на 6,4 млн барелів до 427,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада, повідомила EIA, тоді як опитування Reuters прогнозувало зростання на 1,96 млн барелів.
Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки.
США ввели санкції проти російських нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть» в рамках зусиль, спрямованих на залучення Кремля до мирних переговорів щодо України. Санкції забороняють операції з російськими компаніями після 21 листопада.
За даними JPMorgan, близько 1,4 млн барелів російської нафти на день, або майже третина потенціалу морського експорту країни, було додано до запасів на танкерах через уповільнення розвантаження внаслідок санкцій США проти «Роснефти» і «Лукойлу».
Банк також зазначив, що після 21 листопада, коли закінчується термін прийому нафти, що постачається санкціонованими компаніями, розвантаження вантажів може стати значно складнішим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300
|Операція «Мідас». ВАКС завершив обрання запобіжних заходів, усі затримані – в СІЗО
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта подорожчала на 2% після того, як українській удар пошкодив російський нафтовий термінал
|Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус
|Пенсійний фонд перерахував субсидії на поточний опалювальний сезон
|Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро - Фонд
|Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація
|Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
|Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone