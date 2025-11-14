Нафта подорожчала на 2% після того, як українській удар пошкодив російський нафтовий термінал

Ціни на нафту підскочили приблизно на 2% у п'ятницю через побоювання щодо поставок після того, як українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу в російському чорноморському порту Новоросійськ, який є важливим експортним центром.

О 05:16 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,24 долара, або 1,97%, до 64,25 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,25 долара, або 2,13%, до 59,94 долара за барель.

За словами російських офіційних осіб, в результаті атаки в п'ятницю рано вранці було пошкоджено судно в порту, житлові будинки та нафтобазу в російському чорноморському порту Новоросійськ, три члени екіпажу судна отримали поранення.

«Атаки українських дронів на порт Новоросійськ викликали нові побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти, оскільки цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і це сталося слідом за іншою великою атакою на Туапсе лише два тижні тому», - сказала Джун Го, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities.

«Масштаби збитків ще не відомі, але якщо ескалація продовжиться, то відбудеться скорочення поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів з Росії».

Зростання відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent і WTI впали приблизно на 3% під тиском звіту ОПЕК, в якому йдеться про те, що у 2026 році світові поставки нафти відповідатимуть попиту, що є подальшим відхиленням від попередніх прогнозів дефіциту поставок.

За цей тиждень Brent подорожчав на 0,94%, а WTI - на 0,28%.

У четвер Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) повідомила про більший, ніж очікувалося, ріст запасів нафти в США минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів скоротилися менше, ніж очікувалося.

Запаси нафти зросли на 6,4 млн барелів до 427,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада, повідомила EIA, тоді як опитування Reuters прогнозувало зростання на 1,96 млн барелів.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки.

США ввели санкції проти російських нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть» в рамках зусиль, спрямованих на залучення Кремля до мирних переговорів щодо України. Санкції забороняють операції з російськими компаніями після 21 листопада.

За даними JPMorgan, близько 1,4 млн барелів російської нафти на день, або майже третина потенціалу морського експорту країни, було додано до запасів на танкерах через уповільнення розвантаження внаслідок санкцій США проти «Роснефти» і «Лукойлу».

Банк також зазначив, що після 21 листопада, коли закінчується термін прийому нафти, що постачається санкціонованими компаніями, розвантаження вантажів може стати значно складнішим.

