Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта подорожчала на 2% після того, як українській удар пошкодив російський нафтовий термінал

 

Ціни на нафту підскочили приблизно на 2% у п'ятницю через побоювання щодо поставок після того, як українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу в російському чорноморському порту Новоросійськ, який є важливим експортним центром.

О 05:16 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,24 долара, або 1,97%, до 64,25 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,25 долара, або 2,13%, до 59,94 долара за барель.

За словами російських офіційних осіб, в результаті атаки в п'ятницю рано вранці було пошкоджено судно в порту, житлові будинки та нафтобазу в російському чорноморському порту Новоросійськ, три члени екіпажу судна отримали поранення.

«Атаки українських дронів на порт Новоросійськ викликали нові побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти, оскільки цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і це сталося слідом за іншою великою атакою на Туапсе лише два тижні тому», - сказала Джун Го, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities.

«Масштаби збитків ще не відомі, але якщо ескалація продовжиться, то відбудеться скорочення поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів з Росії».

Зростання відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent і WTI впали приблизно на 3% під тиском звіту ОПЕК, в якому йдеться про те, що у 2026 році світові поставки нафти відповідатимуть попиту, що є подальшим відхиленням від попередніх прогнозів дефіциту поставок.

За цей тиждень Brent подорожчав на 0,94%, а WTI - на 0,28%.

У четвер Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) повідомила про більший, ніж очікувалося, ріст запасів нафти в США минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів скоротилися менше, ніж очікувалося.

Запаси нафти зросли на 6,4 млн барелів до 427,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада, повідомила EIA, тоді як опитування Reuters прогнозувало зростання на 1,96 млн барелів.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки.

США ввели санкції проти російських нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть» в рамках зусиль, спрямованих на залучення Кремля до мирних переговорів щодо України. Санкції забороняють операції з російськими компаніями після 21 листопада.

За даними JPMorgan, близько 1,4 млн барелів російської нафти на день, або майже третина потенціалу морського експорту країни, було додано до запасів на танкерах через уповільнення розвантаження внаслідок санкцій США проти «Роснефти» і «Лукойлу».

Банк також зазначив, що після 21 листопада, коли закінчується термін прийому нафти, що постачається санкціонованими компаніями, розвантаження вантажів може стати значно складнішим.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес