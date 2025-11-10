Авторизация

Нафта дорожчає на тлі сподівань на швидке відновлення роботи уряду США

 

У понеділок ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо можливого швидкого завершення закриття уряду США та підвищення попиту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі, що компенсувало побоювання щодо зростання світових запасів.

О 06:26 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 45 центів, або 0,71%, до 64,08 долара за барель. Ціна нафти West Texas Intermediate в США склала 60,23 долара за барель, піднявшись на 48 центів, або 0,80%.

Завершення історичного закриття уряду США, яке триває вже 40 днів, стає реальним, оскільки в неділю Сенат проголосував за відновлення роботи федерального уряду.

«Неминуче відновлення роботи є бажаним поштовхом, що дозволить відновити виплату заробітної плати 800 000 федеральних службовців і запустити важливі програми, які підвищать довіру споживачів, активність і витрати», - сказав аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

«Це також має сприяти поліпшенню настроїв щодо ризиків на ринках» і спричинити відновлення цін на WTI до 62 доларів за барель, додав він.

Брент і WTI впали приблизно на 2% минулого тижня і зафіксували своє друге тижневе зниження через побоювання надлишку пропозиції. Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, або ОПЕК+, домовилися про невелике збільшення видобутку в грудні, але також призупинили подальше підвищення в першому кварталі, побоюючись надлишку пропозиції.

Запаси нафти також зростають у Сполучених Штатах, а обсяг нафти, що зберігається на борту суден в азіатських водах, за останні тижні подвоївся після того, як посилення західних санкцій обмежило імпорт до Китаю та Індії, а дефіцит імпортних квот стримав попит з боку незалежних китайських нафтопереробних заводів.

Індійські нафтопереробні заводи звернулися до Близького Сходу та Америки, щоб замінити санкціоновані російські поставки.

Російський нафтовиробник «Лукойл» стикається з дедалі більшими перебоями, оскільки 21 листопада наближається термін, встановлений США для компаній, щоб припинити співпрацю з російською нафтовою компанією, а також після того, як провалилася сподівана продаж бізнесу швейцарському трейдеру Gunvor.

Рішення президента США Трампа надати Угорщині однорічне звільнення від американських санкцій щодо імпорту російської нафти посилило занепокоєння щодо глобального надлишку пропозиції, зазначила Sycamore.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на 07.11.25, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

