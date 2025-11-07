Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $64 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у п'ятницю, проте котирування завершують тиждень у мінусі на побоюваннях надлишку пропозиції палива на світовому ринку.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET піднімається на $0,57 (0,9%), до $63,95 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,58 (0,98%), до $60,01 за барель.

Учасники ринку стежать за ситуацією навколо останніх санкцій проти РФ, які можуть скоротити поставки російської нафти на світовий ринок.

Тим часом від початку тижня нафта подешевшала більш ніж на 1%. Трейдерів налякав серйозний приріст запасів нафти в США за підсумками минулого тижня. Також на настрій інвесторів тисне тривалий шатдаун.

"Ринки продовжують оцінювати надлишок пропозиції, що зростає і змішані макроекономічні дані", - зазначив Оле Хвалбю з SEB.