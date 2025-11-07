Нафта зазнає другого тижневого падіння на тлі тривалих побоювань щодо поставок

У п'ятницю нафта трохи подорожчала після трьох днів падіння на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та уповільнення попиту в США, хоча ціни готуються до другого тижневого падіння.

О 06:21 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 28 центів, або 0,44%, до 63,66 долара за барель. Нафта марки WTI коштувала 59,72 долара за барель, подорожчавши на 29 центів, або 0,49%.

Ціни на нафту Brent і WTI можуть впасти приблизно на 2% цього тижня, продемонструвавши зниження другий тиждень поспіль, оскільки основні світові виробники збільшують видобуток.

Падіння цін спричинене несподіваним збільшенням запасів нафти в США на 5,2 млн барелів, що знову викликало побоювання щодо надлишку пропозиції, зазначив аналітик IG Markets Тоні Сайкамор.

«Це було підсилено потоками, спрямованими на уникнення ризиків, що підтримало долар, а також триваючим закриттям уряду США, яке продовжує затьмарювати економічну активність», - додав він.

Запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, через збільшення імпорту та зменшення обсягів переробки, тоді як запаси бензину та дистилятів зменшилися, повідомила в середу Адміністрація енергетичної інформації.

На ціни на нафту також тиснули побоювання щодо впливу найтривалішого в історії США закриття уряду на економіку в цілому.

Адміністрація Трампа наказала скоротити кількість рейсів у великих аеропортах через нестачу диспетчерів повітряного руху, а приватні звіти вказують на ослаблення ринку праці США в жовтні.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, також відомі як ОПЕК+, у неділю вирішили дещо збільшити видобуток у грудні. Однак група також призупинила подальше збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, побоюючись надлишку пропозиції.

Після прийняття цього рішення Саудівська Аравія - найбільший експортер у світі - різко знизила ціни на свою нафту для азіатських покупців у грудні у відповідь на добре забезпечений ринок.

Європейські та американські санкції проти Росії та Ірану також порушують постачання до найбільших імпортерів світу, Китаю та Індії, що надає певну підтримку світовим ринкам.

У четвер швейцарська торгова компанія Gunvor заявила, що відкликала свою пропозицію про купівлю закордонних активів російської енергетичної компанії «Лукойл» після того, як Міністерство фінансів США назвало її «маріонеткою» Росії і дало зрозуміти, що Вашингтон виступає проти цієї угоди.

«Відмова Gunvor від придбання активів «Лукойлу» свідчить про те, що США продовжують кампанію максимального тиску на Росію і потенційне суворе застосування санкцій до «Роснефти» і «Лукойлу», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

«Підтримка є нестійкою... Надлишок пропозиції, ймовірно, знову стане ключовим фактором, що впливатиме на настрої», - додала вона.

За даними Генеральної митної адміністрації, імпорт нафти Китаєм, найбільшим імпортером нафти в світі, у жовтні зріс на 2,3% порівняно з вереснем і на 8,2% порівняно з попереднім роком, досягнувши 48,36 млн тонн, на тлі високого рівня завантаження нафтопереробних заводів країни.

