Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 коп. до 58,39 грн/л, на дизельне пальне - на 5 коп. до 56,51 грн/л

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2025 року на першу реєстрацію було подано 25,6 тисячі. Цей показник більший на 8,4% відносно результатів вересня поточного року, та на 53,9% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.