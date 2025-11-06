Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівці знижують грудневу ціну на основний сорт нафти для Азії

 

Саудівська Аравія знижує ціну на свій основний сорт нафти для азійських покупців у грудні - через кілька днів після того, як ОПЕК+ оголосила про намір призупинити збільшення видобутку на початку наступного року.

Державна компанія Saudi Aramco зменшить ціну на флагманський сорт Arab Light на $1,2 за барель - це на $1 більше за регіональний бенчмарк. Згідно зі списком, з яким ознайомилося Bloomberg, очікування ринку були трохи вищими: за опитуванням нафтопереробних заводів (НПЗ) і трейдерів, прогнозували зниження на $1,25.

Саудівська Аравія й кілька інших ключових членів ОПЕК+ заявили, що призупинять нарощування видобутку у І кварталі 2026 року - після помірного зростання у грудні. Це рішення покликане збалансувати прагнення до збереження частки ринку з ознаками надлишкової пропозиції. Перерва збігається з періодом сезонного зниження попиту, а ринок уважно стежить за впливом санкцій США проти двох найбільших виробників нафти в росії на глобальну пропозицію.

Ціна на нафту в Лондоні з початку року знизилася майже на 15% і наразі торгується нижче від $65 за барель. Попри короткочасне зростання після останніх санкцій проти нафтової галузі москви, котирування повернулися до рівня, близького до того, що був до дій президента США Дональда Трампа.

Aramco також знизила ціни на середні й важкі сорти нафти на $1,4 за барель, а на класи Super Light та Extra Light - на $1,2 для азійського ринку на грудень.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес