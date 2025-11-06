Саудівці знижують грудневу ціну на основний сорт нафти для Азії

Саудівська Аравія знижує ціну на свій основний сорт нафти для азійських покупців у грудні - через кілька днів після того, як ОПЕК+ оголосила про намір призупинити збільшення видобутку на початку наступного року.

Державна компанія Saudi Aramco зменшить ціну на флагманський сорт Arab Light на $1,2 за барель - це на $1 більше за регіональний бенчмарк. Згідно зі списком, з яким ознайомилося Bloomberg, очікування ринку були трохи вищими: за опитуванням нафтопереробних заводів (НПЗ) і трейдерів, прогнозували зниження на $1,25.

Саудівська Аравія й кілька інших ключових членів ОПЕК+ заявили, що призупинять нарощування видобутку у І кварталі 2026 року - після помірного зростання у грудні. Це рішення покликане збалансувати прагнення до збереження частки ринку з ознаками надлишкової пропозиції. Перерва збігається з періодом сезонного зниження попиту, а ринок уважно стежить за впливом санкцій США проти двох найбільших виробників нафти в росії на глобальну пропозицію.

Ціна на нафту в Лондоні з початку року знизилася майже на 15% і наразі торгується нижче від $65 за барель. Попри короткочасне зростання після останніх санкцій проти нафтової галузі москви, котирування повернулися до рівня, близького до того, що був до дій президента США Дональда Трампа.

Aramco також знизила ціни на середні й важкі сорти нафти на $1,4 за барель, а на класи Super Light та Extra Light - на $1,2 для азійського ринку на грудень.

