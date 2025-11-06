Авторизация

Ціни на нафту зростають на тлі послаблення побоювань щодо надлишку пропозиції, незважаючи на слабкий попит

 

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі послаблення побоювань щодо надлишку пропозиції після того, як на попередній сесії вони закрилися на двотижневому мінімумі через слабкий попит.

О 06:55 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 17 центів, або 0,27%, до 63,69 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 18 центів, або 0,3%, до 59,78 долара.

У жовтні світові ціни на нафту впали третій місяць поспіль через побоювання надлишку пропозиції, оскільки Організація країн-експортерів нафти та її союзники збільшили видобуток, а виробництво нафти країнами, що не входять до ОПЕК, також продовжує зростати.

Однак після того, як два тижні тому санкції США і Великобританії проти найбільших нафтових компаній Росії пом'якшили агресивну ведмежу позицію ринку, наприкінці жовтня відбулася зміна динаміки цін на нафту, зазначає Haitong Securities.

План ОПЕК+ призупинити подальше збільшення видобутку в першому кварталі наступного року також частково пом'якшив побоювання щодо надлишкової пропозиції, зазначає Haitong Securities.

Однак побоювання щодо слабшого попиту все ще залишаються.

З початку року по 4 листопада світовий попит на нафту зріс на 850 000 барелів на добу, що нижче за прогноз J.P. Morgan, який раніше передбачав зростання на 900 000 барелів на добу, йдеться в дописі банку для клієнтів.

«Високочастотні індикатори свідчать про те, що споживання нафти в США залишається на низькому рівні», - йдеться в повідомленні, в якому вказується на слабку туристичну активність і зниження обсягів контейнерних перевезень.

На попередній сесії ціни на нафту впали після того, як Адміністрація енергетичної інформації США повідомила, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 5,2 млн барелів до 421,2 млн барелів, тоді як очікувалося зростання на 603 000 барелів.

«Ми вважаємо, що тиск на зниження цін на нафту буде переважати, що підтверджує наш прогноз, нижчий за консенсус-прогноз, на рівні 60 доларів за барель до кінця 2025 року і 50 доларів за барель до кінця 2026 року», - йдеться в повідомленні Capital Economics.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти в світі, різко знизила ціни на свою нафту для азіатських покупців у грудні, реагуючи на добре забезпечений ринок, оскільки виробники ОПЕК+ збільшують видобуток.
За матеріалами: investing.com
 

