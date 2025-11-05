Авторизация

Нафта падає на тлі загального розпродажу на ринку та сильного тиску долара

 

Ціни на нафту впали в середу на тлі загального спаду на фінансових ринках та сильного долара США, в той час як інвестори оцінювали перспективи постачання.

О 06:08 EET ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 6 центів, або 0,1%, до 64,38 долара за барель, досягнувши майже двотижневого мінімуму на попередній сесії. Ціна нафти West Texas Intermediate в США знизилася на 10 центів, або 0,17%, до 60,46 долара.

Аналітики ANZ у середу в дописі для клієнтів зазначили, що інвестори покинули енергетичні ринки через ризиковану ситуацію на ринках.

Азіатські акції в середу різко впали, а волатильність ринку досягла рівня, небаченого з квітня, після того, як розпродаж на Волл-стріт, спричинений технологічним сектором, привернув увагу до завищених оцінок.

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти по відношенню до євро і фунта стерлінгів, а також до єни та трьох інших валют, залишався стабільним на тримісячному максимумі, підтриманий розбіжностями в раді Федеральної резервної системи, що вказує на низьку ймовірність зниження процентної ставки на наступному засіданні з питань політики в грудні.

Зміцнення долара робить нафту, що котирується в доларах, дорожчою для власників інших валют, що може вплинути на попит. Зниження процентної ставки в США зазвичай стимулює попит.

«Ціни на нафту знижуються... оскільки настрої інвесторів різко змінилися в бік негативу, що сприяло зміцненню долара США як безпечної валюти, і обидва ці фактори негативно вплинули на ціну нафти», - зазначив у своїй записці аналітик IG Market Тоні Сайкамор.

Ціни також перебували під тиском, оскільки Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в США зросли за тиждень, що закінчився 31 жовтня, повідомили джерела, посилаючись на дані API у вівторок.

Побоювання щодо пропозиції продовжували тиснути на ціни. Організація країн-експортерів нафти та союзні виробники, відомі як ОПЕК+, домовилися в неділю збільшити видобуток у грудні на 137 000 барелів на день.

Група вирішила призупинити подальше збільшення видобутку в першому кварталі 2026 року. Однак, як зазначили аналітики LSEG у своєму дописі, ця пауза «навряд чи надасть значну підтримку цінам у листопаді та грудні».

Сама ОПЕК збільшила видобуток у жовтні лише на 30 000 барелів на добу проти 330 000 барелів на добу в попередньому місяці, оскільки раніше узгоджене збільшення видобутку ОПЕК+ було компенсоване зниженням видобутку в Нігерії, Лівії та Венесуелі.
За матеріалами: investing.com
 

