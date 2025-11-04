Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта подешевшала через побоювання щодо надлишку пропозиції після оголошення планів ОПЕК+ щодо видобутку

 

Ціни на нафту подешевшали у вівторок, оскільки інвестори розцінили рішення ОПЕК+ призупинити збільшення видобутку в першому кварталі як сигнал про надлишок пропозиції на ринку.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або 0,2%, до 64,74 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 14 центів, або 0,2%, до 60,91 долара за барель.

У неділю Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися про невелике збільшення видобутку нафти в грудні та призупинення збільшення видобутку в першому кварталі наступного року.

З квітня ОПЕК+ збільшила цілі видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу, або приблизно на 2,7% світового постачання, але з жовтня сповільнила темпи через прогнози надлишку пропозиції.

«Ринок може розглядати це як перший сигнал визнання потенційної ситуації надлишку пропозиції з боку ОПЕК+, яка досі залишалася дуже оптимістичною щодо тенденцій попиту та здатності ринку поглинути додаткові барелі», - сказав Сувро Саркар, керівник енергетичного сектору в DBS Bank.

Однак у понеділок керівники деяких найбільших європейських енерговиробників заперечили прогнози щодо надлишку пропозиції нафти в наступному році, вказавши на зростання попиту та зниження виробництва. Заступник міністра енергетики США Джеймс Данлі заявив, що не вважає, що в 2026 році буде надлишок нафти.

Рішення ОПЕК+ зберегти цілі щодо видобутку на незмінному рівні було прийнято після того, як Росія виступила за паузу, оскільки їй буде складно збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+.

У жовтні США і Велика Британія ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - «Роснефти» і «Лукойлу».

JP Morgan зазначив у своїй замітці, що «наші нафтові стратеги дотримуються думки, що, хоча ризик перебоїв у постачанні зріс, заходи США, а також додаткові дії Великої Британії та ЄС не завадять російським нафтовиробникам продовжувати свою діяльність».

Незважаючи на поточне падіння цін на нафту, санкції можуть продовжувати надавати певну підтримку цінам у найближчій перспективі, зазначила незалежний аналітик Тіна Тенг.

Учасники ринку зараз чекають на останні дані про запаси в США від Американського інституту нафти (API), які мають бути опубліковані сьогодні, щоб отримати додаткові сигнали для торгівлі. Попереднє опитування Reuters показало, що запаси сирої нафти в США, як очікується, зросли минулого тижня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

Бізнес